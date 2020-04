Jaime Bonilla le responde a Eugenio Derbez sobre el caso IMSS

La noche de este domingo Eugenio Derbez compartió un video donde pedía ayuda para la clínica 20 del IMSS de Tijuana.

En el clip, el comediante denunciaba las carencias del personal de la salud en este hospital y pedía ayuda y donaciones en especie para los médicos y enfermeras.

Además, habló para contarle a sus fans y seguidores la situación que están viviendo en esa unidad al no tener equipo y material para protegerse mientras atienden casos de coronavirus Covid-19.

Se trataba de una carta que le había enviado uno de sus amigos, un médico de Baja California, donde le pedía al actor que le ayudará a difundir.

Se necesita ayuda!

Es muy importante que vean lo que está pasando en Tijuana ⬇️ pic.twitter.com/Oh1N0t2RcE — Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) April 13, 2020

Y así lo hizo la noche de ayer…

“Amanecí hoy con una llamada de un amigo que es médico y trabaja en una de las clínicas en Tijuana, una de las clínicas del IMSS. Y me hizo un llamado desesperado. Acaba de publicar una carta en Facebook y yo quiero darle difusión a esa carta para poder ayudar”, dijo en video el comediante.

El contenido de la carta decía: “Estamos invirtiendo más de la cuarta parte de nuestro salario para poder conseguir salario, sin embargo, no podemos estar haciendo uso constante de ese dinero ya que nuestras familias necesitan nuestro ingreso. Estamos por entrar en fase 3 de la pandemia y las autoridades correspondientes no nos resuelven nada(…).

No… no son fake news.

Qué triste que se le invierta más tiempo a tratar de ocultar una verdad, que a salvar vidas.

Que Dios los bendiga.

⁦@desiree_durante⁩ ⁦@epigmenioibarra⁩

⁦@IMSS_BC⁩ pic.twitter.com/dsNMudyAOm — Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) April 13, 2020

“Es por ello, que con toda la pena del mundo nos vemos en la necesidad de pedirle apoyo a la ciudadanía; sin insumos no podemos trabajar, sin material no podemos ayudar a toda esa gente que nos necesita”, se escucha en voz del actor, quien leyó la carta que le enviaron.

Sobre ese mismo video, la cuenta oficial del IMSS en Baja California respondió a Eugenio Derbez, escribiéndole que lo que había compartido era una ‘fake news’ o noticia falsa.

¡Gracias Sr Gobernador @jaime_bonillav por su transparencia y por buscar mejorar las condiciones del personal y pacientes de la Clínica 20 del IMSS en Tijuana!

Es tiempo de actuar en vez de ocultar una verdad innegable.

La declaración sin ediciones 👉🏻https://t.co/c2UySKysfh pic.twitter.com/3fKcZ3OjCL — Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) April 13, 2020

“Sobre (el) mensaje en Whatsapp en el que se solicitan insumos, se comunica que se cuenta con el material en las unidades médicas para la atención a pacientes sospechosos y confirmados de Covid-19. Se invita a la población a consultar fuentes oficiales”, se lee en la respuesta de la dependencia.

Luego de esto, cientos de usuarios de Twitter calificaron de mentiroso al actor, y comenzaron a escribirle que dejara de estar compartiendo noticias falsas.

A lo que el histrión mexicano les respondió: “No, no son fake news”.

“Son las 2:30 de la mañana en México y acabo de colgar el teléfono con los doctores ahí de la clínica y quiero decirles a todos que lo que digo es verdad. Si hay órdenes de que digan lo contrario pues ya no está en mí, yo nada más estoy pasando el recado, lo único que quiero es ayudar a la comunidad.

“Yo me dedico a hacer reír, a mí no me gusta meterme en política, no le estoy tirando a nadie, lo único que estoy haciendo es tratar de ayudar, pero que digan que estoy mintiendo o que se está mintiendo cuando lo único que quieren es ayudar o que los ayuden, se me hace muy vil”, sentenció.

La respuesta del gobernador a Eugenio Derbez

Luego de este incidente, y tras convertirse en tendencia durante horas en Twitter, el gobernador de Baja California salió aclarar la situación, mostrando un video donde se muestran los insumos que existen para la contingencia que vive el país.

Además, aceptó durante una transmisión en vivo en su Facebook que el IMSS del estado sí padece carencias.

“Sabíamos que el talón de Aquiles nuestro iba a ser el Seguro Social, por el desprendimiento y la falta de preocupación por los temas. Obviamente a mí lo que me preocupaba más, me sigue preocupando, ahora más que nunca, es que los mismo médicos que tiene el Hospital General los tiene el Seguro Social y ahora estamos viendo que están cayendo como moscas porque no se les dio la protección. De nada servía que se las diéramos en el Hospital General si no se las daba el Seguro Social”, dijo el mandatario de Baja California.

Respecto a los comentarios de Eugenio Derbez en su video, Jaime Bonilla expresó que “no se puede tapar el sol con un dedo, hay imprecisiones, leyó lo que le mandaron, pero en el fondo es cierto pues el IMSS no se pone las pilas”.

Por Alejandra Morón @CARASmexico