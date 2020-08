La conductora de ‘Sale el Sol’ dio a conocer la feliz noticia a través de su cuenta Instagram donde compartió un mensaje para compartir con sus fans.

Luego de muchos años de buscar ser mamá, Joanna Vega-Biestro está embarazada, así lo ha dado a conocer la propia conductora a través de su cuenta Instagram.

La conductora, de 40 años de edad, y Roberto Puig, a quien conoció hace 25 años y con quien lleva una relación desde hace nueve, se convertirán en padres de una niña, quien llevará el nombre de Antonella.

En su cuenta Instagram, Joanna compartió una carta que le escribió a su bebé:

“¡Ya lo podemos gritar! ¡VAMOS A SER PAPÁS!”, comenzó su mensaje, para después escribir: “Les comparto la carta que le escribí a mi bebé”, dijo.

“Hola, mi pedacito de cielo

Me ha costado mucho escribir esta carta para ti sin llorar, un llanto de emoción y de inmensa felicidad porque aún no puedo creer que dentro de mi hay dos corazones latiendo.

Desde niña te imaginé, durante mucho tiempo pedimos y buscamos que vinieras en camino. Aún no te conozco, no sé cómo será tu carita, ni tu mirada pero en mis sueños ya te he visto.

Aún no naces y ya estoy loca de amor, un amor profundo, un amor verdadero, un amor tan Grande que se vuelve inexplicable.

Todo el día pienso en ti. No te voy a mentir a tu papá y a mí a veces nos invade el miedo, queremos ser los mejores papás y no fallarte nunca. Se que eso no podemos prometerlo, seguro nos equivocaremos y no seremos perfectos pero si seremos los mejores papás, que te vamos a amar con toda nuestra fuerza y haremos todo para que seas muy feliz.

Bienvenida a casa mi pedacito de cielo. Te esperamos ansiosos con todo nuestro amor. Gracias por hacernos tan feliz desde el segundo uno.

Te amo mi milagrito

Tú mamá

Por Alejandra Morón @CARASmexico

