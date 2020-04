¡Johnny Depp se une a Instagram y logra 1 millón de seguidores!

¡Johnny Depp se unió a Instagram y enloqueció a todos! En tan solo unas horas, alcanzó un millón de seguidores.

En tan solo seis horas y con tan solo dos publicaciones,, Johnny Depp ya es popular en esta red social, donde subió un video para deleitarnos con su voz y escuchar una versión remasterizada de John Lennon, ‘Isolation’ (aislamiento).

Aunque el actor había querido mantenerse lejos de las redes sociales, parece ser que la cuarentena, debido a la pandemia por coronavirus, ha hecho que quiera pertenecer a las redes para entretener desde su trinchera a sus fans.

Y logra hacerlo en tan solo unas horas y con un tema que está muy ad hoc a los tiempos.

El histrión explica la razón para unirse a Instagram: “Antes no había tenido ninguna razón para hacerse una cuenta en Instagram, hasta ahora”.

En su mensaje, y antes de ponerse a cantar, explica que siente que es el momento de transmitir un mensaje cuando la vida de tanta gente ha sido dañada, cuando miras fuera y sólo hay tragedia a nivel global.

“La gente está enferma, luchando por respirar sin ningún tipo de cuidado. Mucha gente ha perdido su vida, otros el trabajo por el que llevan luchando muchos años y otros están enfermando y muriendo en la calle sin ningún tipo de protección”, dice.

Por ello, Johnny Depp sabe que es tiempo de ayudar “a nuestra familia, a la gente y a nosotros mismos”.

“Sentimos que tenemos las manos atadas detrás de la espalda, nos sentimos muy impotentes por no poder ayudar ni mejorar esta situación. Pero nuestra mente y nuestro corazón no cambia, y sí tenemos la posibilidad de cuidar con ellos. Esa posibilidad de cuidar está justo en frente de ti, solo hay que mirar con los ojos abiertos”, dice el protagonista de “Piratas del Caribe”.

En su mensaje, el actor cuenta algunas anécdotas, como aquella vez que sus hijos, mientras crecían, le contaban lo aburridos que estaban, su respuesta siempre era la misma “aburrirse no está permitido, Siempre hay algo que hacer, siempre”.

Y recomienda: “Pinta, dibuja, piensa, lee, aprende, toca un instrumento, haz playlists y compártelas, escucha canciones nuevas, o viejas”.

Por ello, Depp ha querido compartir con el mundo la canción que grabó junto a su amigo Jeff, el tema es una versión remasterizada de la mítica canción de John Lennon y que lleva por nombre ‘Isolation’.

Según la explicación de Johnny Depp, esta canción está llena de enseñanzas que en este momento la vida nos está dejando.

Espera que este tema sea del gusto de la gente y que las personas puedan encontrar consuelo en estos momentos tan difíciles por los que pasamos todos.

“We’re afraid of everyone /Afraid of the sun Isolation/ The sun will never disappear / But the world may not have many years/ Isolation”, dice la canción.

Por Alejandra Morón @CARASmexico