¡José Ron confirma relación con Jessica Díaz!

Por Alejandra Morón @CARASmexico

¡Viva el amor! José Ron confirmó su relación con Jessica Díaz, quien hoy celebra 29 años de edad.

Fue a través de su cuenta Instagram que el actor compartió una foto donde aparecen los dos y escribió una felicitación a su novia.

“Hoy es un día maravilloso conejita @jessicadiazmx … ¡hoy celebro tu vida! Celebro el poder compartir este día tan especial contigo pero ya no solo como amigos, sino ahora ¡con un amor diferente! ¡Un amor más fuerte! Nunca hubiera imaginado que nosotros, los sobrinos, 5 años después íbamos a ser novios. Dicen que el hombre propone pero ¡Dios dispone! Hoy me siento el más feliz y afortunado de que tú me hayas elegido a mí, de la forma que yo te elegí a ti. Abrazo tu corazón fuerte para que me sientas ahí contigo. Deseo que Dios siga cumpliendo tus sueños y que me permitas ser parte de ellos. ¡Quiero hacerte inmensamente feliz y te deseo muchas canciones más! ¡¡¡Muchas, muchas más!!! Felices 29 conejita”, compartió.

Desde hace un par de meses, la prensa del corazón comenzó a rumorar sobre una posible relación sentimental entre José Ron y Jessica Díaz.

En su momento, los dos actores negaron dichas afirmaciones y dijeron que entre ellos lo único que existía era amistad.

Ahora, el protagonista de ‘Te doy la vida’ confirmó que sí tiene un noviazgo con la actriz de ‘Como tú no hay 2’.