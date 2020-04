¡José Ron derrocha amor con Jessica Díaz!

Una de las nuevas parejas del showbiz que ha acaparado las miradas es la que forma José Ron y Jessica Díaz.

Y aunque en un inicio se mantuvieron alejados de los reflectores, finalmente José Ron dio a conocer de su noviazgo con la actriz el día en que ella cumplió 29 años de vida.

“Hoy es un día maravilloso conejita @jessicadiazmx … ¡hoy celebro tu vida! Celebro el poder compartir este día tan especial contigo pero ya no solo como amigos, sino ahora ¡con un amor diferente! ¡Un amor más fuerte!

“Nunca hubiera imaginado que nosotros, los sobrinos, 5 años después íbamos a ser novios. Dicen que el hombre propone pero ¡Dios dispone! Hoy me siento el más feliz y afortunado de que tú me hayas elegido a mí, de la forma que yo te elegí a ti. Abrazo tu corazón fuerte para que me sientas ahí contigo.

“Deseo que Dios siga cumpliendo tus sueños y que me permitas ser parte de ellos. ¡Quiero hacerte inmensamente feliz y te deseo muchas canciones más! ¡¡¡Muchas, muchas más!!! Felices 29 conejita”, escribió José Ron en su cuenta Instagram, donde además compartió una foto junto a su pareja.

Desde el 27 de marzo, el histrión solo había compartido una imagen con su pareja donde ambos aparecen muy románticos y celebrando sus ‘7 conejos’.

“¡¡¡Mi amor!!! Siii 🐰✨❤️ ¡Contando! Feliz 7 de conejos. Ya te quiero ver conejita hermosa🐰❤️🎇 #RepostPlus @jessicadiazmx – – – – – -Contando los días para volver a estar juntos y abrazarnos así…❤️🐰 feliz #7deconejos @joseron3”, reposteó el actor.

Pero el día de ayer, lunes 13 de abril, José Ron quiso celebrar el Día Internacional del Beso compartiendo una imagen donde luce sumamente apasionado con su novia.

Se trata de una instantánea en la que se ve al histrión besando a su novia Jessica: “Feliz día del beso 😘 @jessicadiazmx 🐰❤️ te extraño conejita … 🦁”.

La actriz no tardó en responder el amoroso mensaje: “Mi amooooooor que bonita fotooooo en este día, extraño tus besos. Te quiero mucho conejoooo❤️❤️❤️❤️😍😍😍😍”, escribió en la publicación de Ron.

Por Alejandra Morón @CARASmexico