Justin Bieber se apoya en Selena Gomez ante las acusaciones de abuso sexual

Justin Bieber utilizó a Selena Gomez como coartada para comprobar su inocencia.

Durante el pasado fin de semana, Justin Bieber se vio envuelto en un polémico escándalo en el que dos chicas lo acusaron a través de Twitter de haber abusado sexualmente de ellas entre el 2014 y 2015, tiempo donde el intérprete de Yummy mantenía una relación con Selena Gomez.

Las acusaciones

Esta fue la declaración de la primera joven, llamada Danielle:

“Si Justin llega a ver esto, sabes quién soy. Sé que te acordarás. Espero que tu vida sea un infierno después de esto y que te ahogues en la culpa. El 9 de marzo de 2014 fui sexualmente abusada por Justin Bieber. Estaba con su exnovia en un concierto en Houston, Texas. Yo y dos amigos nos enteramos que Scooter -mánager de Justin- tenía un evento en Banger’s Sausage House esa noche en Austin, Texas. Cody Simpson, Tory Kelly, The Wanted y más fueron al evento. Más tarde, Justin Bieber sorprendió a la audiencia de aproximadamente 100 personas y cantó un par de canciones.

Mis amigas y yo estábamos disfrutando de la noche hasta que un hombre se nos acercó y nos dijo que si queríamos esperar a conocer a Justin cuando terminase el show. Obviamente dijimos que sí. Mis amigas y yo creímos que fue raro al principio como prometimos, nos quedamos hasta el final porque éramos fans. Justin se acercó hacia nosotras, se sacó un par de fotos y habló unos 20 minutos.

Justin y otro hombre que parecía su amigo nos invitaron al Four Seasons Hotel (…). Al llegar, el amigo de Justin se llevó a mis dos amigas y él me llevó a otra habitación. Justin me hizo prometer que no le diría nada a nadie o tendría un problema legal serio. Me pidió mi teléfono y lo puso a cargar.

Le pregunté dónde estaba Selena para sacarle conversación y me dijo que no me preocupara por eso, que ella iba a llegar más tarde. Le seguí preguntando cosas pero él se me acercó a besarme. Estaba en shock con lo que hizo.

Nuestros pequeños besos fueron subiendo de tono. Después de 10 minutos sentados me acostó y se puso encima mío, empezó a besarme el cuello, bajando hacia mi estómago. Desabrochó mis vaqueros, me los quitó y empezó a tocar hacia mi ropa interior con sus dedos.

Le dije que se estaba pasando y que debíamos parar porque quería encontrar a mis amigas, además me sentía culpable por Selena. Ahí es donde me dijo: ‘Relájate, están todos bien’. Me sacó mi ropa interior, sus pantalones y ropa interior, agarró las sábanas y las puso sobre nosotros. Su cuerpo estaba sobre el mío, piel con piel.

A finales del año pasado decidí finalmente hablar. Le conté a mis amigos más cercanos y familiares directos. Fue difícil pero finalmente conseguí contar mi historia. Si algunas vez fuiste víctima de abuso sexual, te creo. Tú y tu historia importa.” reveló.

El día de ayer un usuario en Twitter llamado Danielle declaró en un comunicado que fue abusada sexualmente supuestamente por Justin Bieber en 2014 pic.twitter.com/jjlk6TP7dJ — Antonio García (@antoniogrciag) June 22, 2020

Después de que la primera denunciante revelará lo sucedido, otra joven llamada Kadi aseguró que ella también fue víctima de Bieber; todo sucedió cuando la fanática de encontraba en Nueva York esperando al cantante afuera de su hotel, cuando inesperadamente un amigo del cantante le dijo a la chica que Justin la encontraba atractiva y que quería conocerla en el cuarto donde estaba hospedado.

“Lo sentí cerca y me tomó la mano y me jaló hacia él. Estaba acostado en el sillón así que caí sobre su pecho. Me iba a parar cuando me besó y me tocó el trasero, además me preguntó si tenía implantes. Me paré para ir al bañó pero me siguió, cerró la puerta… Comenzó a besarme, a tocar mi cuerpo y a acariciarme. Le pedí que parara y que no pensaba tener sexo con nadie antes del matrimonio… Bieber entonces me empezó a empujar hacia la cama, me sometió contra la cama, me bajo los pantalones y me penetró. Lo empujé y lo patee en la entrepierna y corrí hacía afuera.”

I believe Danielle, I am a victim of sexual assault by Justin Bieber too pic.twitter.com/AA0Y72xE1s — Kadi (@ItsnotKadi) June 21, 2020

Justin Bieber se apoya en Selena Gomez ante acusaciones de abuso sexual

Después de que las jóvenes arremetieran contras Justin, el intérprete decidió romper el silencio, y basándose en algunas pruebas de esas noches, aseguró que las acusaciones son completamente falsas e incluso utilizó a Selena Gomez como coartada para desmentir los hechos.

“Normalmente no abordo las cosas ya que he tratado con acusaciones aleatorias durante toda mi carrera, pero después de hablar con mi esposa y mi equipo, decidí hablar sobre un tema esta noche.

Cada reclamo de abuso sexual debe tomarse muy en serio y es por eso que se necesitaba mi respuesta. Sin embargo, esta historia es realmente imposible y es por eso que trabajaré con Twitter y las autoridades para emprender acciones legales.

Los rumores son rumores, pero el abuso sexual es algo que no tomo a la ligera. Quería hablar de inmediato, pero por respeto a tantas víctimas que lidian con estos problemas a diario, quería asegurarme de reunir los hechos antes de hacer cualquier declaración.”

El cantante comenzó a publicar algunas fotografías y declaraciones que probarían su inocencia, pues asegura que él nunca estuvo presente en el lugar de los hechos:

“En las últimas 24 horas apareció un nuevo Twitter que contó una historia de mí mismo involucrado con abuso sexual el 9 de marzo de 2014 en Austin, Texas, en el hotel Four Seasons. Quiero ser claro. No hay verdad en esta historia. De hecho, como pronto mostraré, nunca estuve presente en ese lugar.” escribió.

“Según contó su historia, sorprendí a una multitud en Austin en Sxsw, donde aparecí en el escenario con mi asistente en el escenario secundario y canté algunas canciones. Lo que esta persona no sabía es que asistí a ese espectáculo con mi entonces novia Selena Gomez. Este artículo de 2014 habla de que Selena estaría allí conmigo.” añadió el cantante canadiense.

However I never stayed at the four seasons on the 9th or the 10th. This person put another tweet up earlier saying they saw me at the restaurant the following night not the hotel pic.twitter.com/K4WHNRlC6k — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

This article from 2014 talks about Selena being there with me. https://t.co/Jr2AE0brY2 — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

Bieber compartió el recibo del Airbnb donde estuvo hospedado esa noche con su ex novia y algunos amigos para probar que él nunca estuvo en el hotel Four Seasons, como se le acusa en el testimonio.

“El 10 de marzo, Selena se fue a trabajar y me quedé en el Westin, ya que los recibos mostraban claramente con mis amigos Nick y John antes de irme de la ciudad. Una vez más no en el Four Seasons. Lo reservamos por un par de días para el show de defjam, pero el 11 salí para regresar a casa.”

The Pics I showed of me and Selena march 9 in Austin should make it clear that we were together that night and went from the venue to our Airbnb and never went to the four seasons. This is our airbnb receipt where we crashed with our friends pic.twitter.com/4ZDIqjeCIQ — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

Selena Gomez no ha respondido ante las declaraciones de Justin Bieber, quien niega rotundamente que las acusaciones sean reales.

Por Gabriela Velasco Ceja @gabrielavceja

