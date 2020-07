Kanye West buscará ser Presidente de Estados Unidos

El rapero Kanye West anunció este sábado su postulación a la presidencia de Estados Unidos para las elecciones de noviembre, en las que el mandatario republicano Donald Trump buscará la reelección.

“Debemos materializar la promesa de Estados Unidos mediante la confianza en Dios, la unificación de nuestra visión y la construcción de nuestro futuro. ¡Me postulo a presidente de Estados Unidos! #2020VISION”, tuiteó el rapero, el día de la celebración de la fiesta nacional estadounidense.

No dio más detalles sobre su campaña, a cuatro meses de las elecciones de noviembre.

Hace tiempo que West rompió filas con la inclinación más hacia la izquierda de la industria del entretenimiento para vociferar su apoyo a Trump y en 2018 ambos se encontraron en la Oficina Oval.

Pero en 2019 dijo, durante una entrevista en el show Beats 1 de Apple Music, que su apoyo a Trump había sido una forma de provocar a los demócratas y anunció sus propias aspiraciones.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION

— ye (@kanyewest) July 5, 2020