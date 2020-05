¡Karla Souza espera a su segundo hijo!

Tal como en su primer embarazo, Karla Souza ha mantenido la noticia de la espera de su segundo hijo en secreto.

¡Sorpresa! Karla Souza espera la llegada de su segundo hijo, la actriz ha querido compartir la buena nueva a través de su cuenta Instagram donde compartió dos imágenes luciendo su avanzado embarazo.

“Aquellos que ya observaron el módulo uno de Unleashed ya saben esto, pero construir este curso también ha coincidido con mi embarazo. Abrirme de una forma tan profunda mientras estoy creando vida ha sido un gran regalo y estoy honrada de continuar compartiendo, creciendo y liberando con ustedes a lo largo del curso por las siguientes cuatro semanas”, escribió Souza.”

En las dos fotografías Karla Souza aparece cargando a su primogénita y presumiendo su pancita de embarazo.

Será en los próximos meses cuando la actriz mexicana y su esposo Marshall Trenkmann reciban al nuevo integrante de su familia, luego de que en abril de 2018 recibieran la llegada de su hija Gianna.

Su primer embarazo

Karla Souza debutó como madre en abril de 2018, cuando anunció al mundo la llegada de su hija Gianna.

La noticia tomó por sorpresa a muchos, quienes no sabían que la actriz estaba embarazada.

La mexicana nunca compartió información o imágenes al respecto, solo hasta que nació su bebé dio a conocer la feliz noticia de su llegada.

Poco a poco Karla Souza reveló fotos de cómo vivió su embarazo y compartió que su primogénita es una bendición para ella y su esposo.

Siempre protegiendo su vida privada, pero deseando que sus fans pudieran ver el crecimiento y amor hacia su hija, la actriz suele revelar detalles esporádicos de su papel como madre.

Así lo hizo cuando Gianna celebró su primer cumpleaños, fecha en la que quiso expresarle su amor y cariño.

“Gianna, además de limpiarte la popo todos y cada uno de estos 365 días, he podido descubrir un lado de la vida que no conocía. El milagro de poder vivir la experiencia de sentirte y verte nacer, de verte crecer, aprender a gatear, aprender a caminar, a reír, a mandar besitos, a aplaudir cuando pasa un avión o un pájaro en el cielo, a ser tú y 100% tú. Verme en ti es lo que me asustó mucho en un principio pero me ha mostrado poco a poco que tengo otra oportunidad para quererme más a mí misma, para perdonarme mis tropiezos y tener aún más compasión conmigo misma. Buscando ser mejor como persona para entonces poder ser mejor mamá para ti. Gracias por ser tu propia persona y por enseñarme a ser más auténtica día con día. Dios, gracias por darme la oportunidad de ser la mamá de esta niña feroz y apasionada que me acerca más a ti y al propósito que tienes para mí. ¡Feliz cumpleaños pulga!”, escribió el año pasado para festejar a su primogénita.

Por CARAS México @CARASmexico

Te puede interesar: Así fue el embarazo de Karla Souza