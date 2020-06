¡Karla Souza le da la bienvenida a su segundo hijo!

View this post on Instagram

Gracias @people por ayudarme compartir mi felicidad con el mundo ✨. Hay tanta injusticia en el mundo y como madre me hace pensar en cual mundo quiero ver a mis hijos crecer. Miro a Luka y a Gianna y me trae esperanza pero también me inspira a dedicarme a ser parte del cambio que tanto necesitamos. Bienvenido al mundo Luka ❤️ • Thank you @people for helping me share our joy with the world ✨ There’s so much heaviness and injustice in the world and as a mother it makes me wonder what world my children are growing up into. Looking into Luka’s eyes and watching Gianna as a big sister brings me so much hope and commitment to being a part of the change. Welcome to the world Luka ❤️