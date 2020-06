Katy Perry admite que pensó suicidarse tras su ruptura con Orlando Bloom

En el 2018, Katy Perry atravesó por una oscura crisis que incluso la llevó a pensar en el suicidio

Actualmente, Katy Perry y Orlando Bloom mantienen una sólida y estable relación; la pareja está comprometida y a la espera del nacimiento de su primera hija. Los planes de boda de la cantante y el actor estaban previstos para llevarse a cabo durante este verano, pero tuvieron que posponerlos debido a la pandemia.

Sin embargo, la relación de Katy y Orlando no siempre fue de color rosa; durante un breve periodo en el 2018, la pareja decidió separarse, lo que afectó de sobremanera a la intérprete de Dark Horse.

La cantante admite que quiso suicidarse tras su ruptura con Orlando Bloom

Si bien Katy Perry no había revelado detalles sobre su ruptura con el actor de Piratas del Caribe, en una reciente entrevista con la emisora Sirius XM dio a conocer algunas oscuras experiencias que vivió tras terminar con Bloom en aquel entonces. La estrella de pop confesó que se encontraba completamente rota por dentro, pues además de haberle puesto punto final a su romance con el británico, se enfrentó a un fracaso comercial de su discografía del 2017, Witness.

“Mi carrera estaba en esta trayectoria cuando estaba subiendo, subiendo y subiendo y luego tuve el cambio más pequeño, no tan grande desde una perspectiva extrema. Pero para mí fue sísmico… Había dado tanto, y literalmente me partió a la mitad. Había roto con mi novio, que ahora es el futuro papá de mi bebé. Estaba emocionada por volar alto con mi disco y el disco ya no me puso en alto, así que me caí.” reveló la artista de 35 años.

Por tales razones, el estado de ánimo de Perry sufrió graves altibajos que incluso la llevaron a pensar en suicidarse. La artista agradeció a sus familiares, amigos y fanáticos por el cariño, pues asegura que ellos fueron quienes evitaron que se quisiera ‘tirar por un puente’ :

“La gratitud es lo que probablemente me salvó la vida, porque de no ser por ella me hubiera visto más y más arrastrada a ese pozo de tristeza.”

Por Gabriela Velasco Ceja

