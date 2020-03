¡Katy Perry y Orlando Bloom esperan a su primer hijo!

Por Alejandra Morón Instagram: @moronitas

Baby on board! Katy Perry y Orlando Bloom están esperando su primer hijo en común.

Así lo ha revelado la propia cantante en su nuevo video musical del tema “Never Worn White” que lanzó este miércoles en YouTube.

Para la intérprete es su primer hijo, mientras que para el actor, de 43 años de edad, es el segundo, pues es padre de un niño de 9 años, Flynn, que tuvo con su ex esposa Miranda Kerr.

La canción trata sobre el miedo de Katy Perry al compromiso, pero deja ver que es en este momento cuando se siente más preparada para una vida llena de felicidad con su pareja.

“Porque nunca me he vestido de blanco / Pero quiero hacerlo bien / Sí, realmente quiero intentarlo contigo”, canta Perry. “No, nunca me he vestido de blanco / pero estoy parada aquí esta noche / porque realmente quiero decir‘ sí “, se escucha en la canción.

Tras lanzar su video musical en la plataforma de YouTube, Katy Perry confirmó su embarazo en un Instagram Live, donde dijo que es “probablemente el secreto más largo” que ella “haya tenido que guardar”.

“Llegué tarde”, dijo la cantante de “Roar” quien compartió con sus fans y seguidores que probablemente el bebé nazca en el verano.

“Hay muchas cosas que sucederán este verano, no solo daré a luz, literalmente, sino también en sentido figurado a algo que ustedes han estado esperando”, dijo, refiriéndose a su próximo álbum.

Además, la cantante reveló que tanto ella como Orlando están felices y no pueden esperar la hora para conocer a su bebé.

“Estamos emocionados y felices”, dijo a sus fanáticos mientras masticaba un poco de mango seco.

Agregó datos curiosos de su embarazo, como decir que “literalmente nunca me gustaron las especias y ahora tengo que llevar salsa de Tabasco en mi bolso”.