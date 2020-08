Kurt, el cantautor sinaloense que le canta al amor

El nuevo tema musical de Kurt que habla del desamor y que está enamorando a sus fans. ¡Tiene qué escucharlo!

Después de su exitoso disco En medio de este ruido, el cantante sinaloense Kurt regresa con su particular estilo para hacernos sentir identificados.

Se trata de “Roto” el nuevo sencillo que el sinaloense le dedica a sus fans. “Ya quería que escucharan esta canción. Creo que encontramos el momento perfecto para lanzarla porque muchos estamos rotos de alguna u otra manera. Por todo el tema de la pandemia estamos frenados y pienso que hay mucho para compartir”, nos platica el cantautor.

Aunque el tema lo escribió hace más de un año y se trata de una historia de desamor. El sencillo viene acompañado de un video musical en donde el cantante aparece en un teatro vacío.

“Pospuse cinco conciertos que tenía ya cerrados y en el video quisimos plantear esto porque estoy roto y no puedo estar cerca de mi público”, explica el originario de Sinaloa.

Es a través de su música que Kurt quiere brindar un poco de anhelo y esperanza a todos los que pasan por una situación difícil debido al Covid-19.

“Los retos hoy es no desanimarnos. De alguna manera nosotros somos los músicos del Titanic, que no dejaron de tocar hasta el final, entonces como artistas nos toca alivianar un poquito la carga y lograr hacer canciones que distraigan. Me estoy adaptando a todo esto y poco a poco vamos descubriendo cuál es el camino. Por el momento me enfoco en hacer canciones en las que creo y me mueven el corazón y compartirlas. Ya vendrán los conciertos después”, finaliza Kurt.

“Roto” se suma a la lista de los temas más exitosos del cantante como “La mujer perfecta” Y “Vengo del futuro”, entre otros.

Por Mari Tere Lelo de Larrea @CARASmexico

