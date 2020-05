¡La cantante Sia adoptó dos hijos adolescentes!

La cantante Sia compartió que ha querido adoptar a dos jóvenes más, quienes no podían tener un hogar estable.

La primera noticia que se tuvo acerca del debut en la maternidad de la cantante Sia fue a principios de año, cuando ella misma comentó de pasada que acababa de adoptar un hijo mientras hablaba de su buen amigo Diplo en un reportaje de la revista GQ dedicado al famoso DJ.

Sin embargo, la estrella de la música es en realidad madre de dos adolescentes a los que quiso ofrecer un hogar estable antes de que alcanzaran la mayoría de edad, que implica la salida de los regímenes de acogida que ofrece el estado para los menores que se encuentran bajo su tutela.

“He adoptado, sí. En realidad, he adoptado dos hijos, no uno. Fue el año pasado, cuando tenían 18 años. Ahora ya han cumplido los 19. Estaban llegando a una edad en la que el sistema de acogida ya no podía ocuparse de ellos, así que… Los quiero mucho”, ha explicado Sia en una entrevista al programa ‘The Morning Mash Up’ de la emisora SiriusXM.



Su primer año en el papel de madre se ha visto marcado por la actual crisis del coronavirus, que le ha colocado en la difícil tesitura de lidiar con dos jóvenes confinados en casa y que además no ven el momento de poder salir de nuevo a la calle.

Sin embargo, basta con escucharla para darse cuenta de que cualquier dificultad que haya afrontado hasta ahora queda de sobra compensada por todo lo que le aportan a diario sus hijos.

“A los dos les está resultando complicado, a uno más que a otro, pero están aprovechando el tiempo para hacer cosas que resulten beneficiosas para ellos, y que les ayudarán en un futuro. Están centrándose en su educación, lo cual es muy bueno”, ha señalado sin poder disimular su orgullo.

