La conmovedora entrevista de María Levy a Talina Fernández

Una plática entre abuela y nieta en la que salió el tema de la muerte de Mariana Levy, quien falleció hace 15 años de un infarto fulminante.

Han pasado 15 años desde que Talina Fernández perdiera a su hija Mariana Levy, quien falleció a los 39 años de edad a causa de un infarto fulminante luego de un asalto.

Hoy, ha sido protagonista de una de las entrevistas más conmovedoras de los últimos tiempos, pues fue su nieta María Levy quien la entrevistó de una manera especial, llena de nostalgia y recuerdos, hablando con el corazón en la mano.

María le preguntó a su ‘Babi’ —como le dice de cariño a su abuela Talina— sobre su vida y su familia durante un segmento titulado “Enfrentados” del programa ‘Sale el Sol’.

La charla comenzó con una breve explicación de Talina, quien tomada de las manos con su nieta dijo: “Estamos aquí en un momento realmente muy emotivo. Una de las grandes bendiciones que me dio Dios fue a mi nieta María, a quien yo adopté cuando murió su madre”.

Posteriormente Talina reveló que María es muy preguntona: “No tienen idea de lo preguntona que es mi nieta (…) a ver, ¿qué me vas a preguntar?”, dijo la llamada Dama del buen decir.

La conductora respondió a los cuestionamientos de su nieta, quien con algunas tarjetas iba sacando temas que ella quería saber, así Talina contó sobre su infancia, sobre su padres y los regaños que le hacía, sobre la enfermería, carrera que estudió, entre otras cosas más.

Hasta que llegó el momento en que María alzó la carta y venía el nombre de Mariana, nombre que sin duda le trae muchos recuerdos a Talina y la conmueve demasiado, como se pudo notar en el video.

Antes de responder, la Dama del buen decir tomó de las manos a su nieta y le respondió: “Mariana nos unió, tú tuviste dos mamás, una se llamó Mariana y la otra se llamó Talina. Qué suerte fue haberla tenido, María, qué pena que nada más la hayas tenido 9 años, porque yo la tuve 39 de mi vida, y fue el tesoro de mi vida…”, expresó para posteriormente decir “Ya cámbiale a tu tarjeta”.

La joven de 24 años de edad quiso agregar unas palabras antes de cambiar de tarjeta: “Quiero que sepas que sí es una gran bendición que me haya dejado contigo y que vive en nosotros. Yo sí la siento bien vivita cada vez que me veo en el espejo y cada vez que te veo a ti y cada vez que te abrazo…”

La muerte de Mariana Levy

Para Talina Fernández sin duda la muerte de su hija fue uno de los momentos más duros y tristes de su vida, y aunque casi no habla sobre el tema, lo hizo en su momento al programa ‘Hoy’, donde compartió cómo vivió ese fatal día.

“Me estaba maquillando para entrar al programa que se llamaba Nuestra casa, entonces me habló El pirru, él sollozaba y yo no le entendía y me decía que los habían asaltado. No entendía si Mariana me mandaba a decir eso, salgo de ahí a medio maquillar y llegó a donde me dijo Pirru que estaban”, platicó.

“Llegué y pregunto: ‘¿Dónde está mi hija?’ y una enfermera me dice que estaba en el suelo. Estaba ahí porque Pirru después del asalto la mete y la pone en el suelo para que traten de revivirla”, recordó la conductora.

Talina compartió que su hija no tenía problemas del corazón, pero falleció a causa de un infarto fulminante

derivado del miedo y estrés que vivió al saber que estaban a punto de asaltarla.

“Vio venir a un hombre con una pistola, ella traía el carro lleno de niños y entonces se baja del carro y corre con un policía que estaba en la puerta de un edificio y le dice: ‘Nos van a asaltar’ regresa corriendo y le dice a Pirru: ‘Me voy a desmayar’ y cae muerta”, compartió Talina Fernández.

