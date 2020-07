“La cuarentena no me ha detenido”: María de la Fuente

La pandemia mundial detuvo algunos de sus proyectos, pero María de la Fuente no se detuvo y hoy está más vigente que nunca.

Sus proyectos han rendido frutos en esta cuarentena para María de la Fuente, quien a pesar de la situación por la cual se está pasando, la actriz mexicana ha sido reconocida en varias partes del mundo y ahora también se renueva en sus redes sociales.

Desde el 2016 había estado trabajando en diferentes proyectos, pero no es sino hasta este momento que comienzan a rendirle frutos.

Iniciando con La Piloto, serie que trata de una chica que sueña con ser piloto, pero termina volando avionetas utilizadas para transportar drogas en México, Colombia y Centroamérica.

En este proyecto, María de la Fuente da vida al personaje de Mónica Ortega quien es la mano derecha de Dave Mejía en la investigación de la DEA y el gobierno mexicano.

Ahora se encuentra disponible en Netflix, dándole la oportunidad de ser reconocida en varios países al ser una plataforma de nivel mundial.

“Netflix ha permitido que la gente pudiera conocer mucho más mi trabajo, finalmente es una de las plataformas donde la gente tiene acceso en cualquier lugar del mundo. Me escriben de África, Rusia o Países Árabes, la verdad se siente muy bien porque uno piensa que los formatos que se llegan a hacer en México solo son muy latinos, ese pre-concepto que yo tenía, hizo darme cuenta que no, un proyecto que está bien hecho finalmente va a gustar en cualquier país”, dijo en entrevista para Caras.com.mx

Pero no queda ahí, otro proyecto donde también le ha dado la misma oportunidad ha sido la película Guadalupe-Reyes, que se estrenó en los cines en 2019, pero recientemente entró a la plataforma de Amazon Prime.

“Guadalupe-Reyes apenas se estrenó en Amazon Prime y está también padrísima, le fue muy bien en el cine, ahora con esto estoy viendo el resultado de muchos años de trabajo y la verdad es que me siento muy contenta”, expresó.

“También me han reconocido por estar en dicha plataforma, lo que además sucede es que la gente te comienza a googlear y comienzan a buscar trabajos, la verdad me hace sentir muy contenta porque ya tengo una carrera muy larga donde he hecho al menos 30 proyectos”, aseguró.

Y no solo eso, María de la Fuente se encontraba trabajando en la novela Como tú no hay dos, junto a Adrián Uribe, al cual había llegado gracias al mismo productor con quien realizó La Piloto, Carlos Bardasano.

Pero las cosas cambiaron de pronto cuando la pandemia por coronavirus azotó a México y al mundo.

“Justo la semana cuando inicia la pandemia en México nos informan que debíamos quedáramos en casa, yo esa semana tenía agendada mi última grabación del proyecto, el caso es que para ese entonces yo estaba en Chiapas con mi mamá, estaba desesperada yo allá y tenía que regresar a grabar mis últimas escenas, podría decir que el país se colapsó en horas”, recordó.

“Cuando regresé me dijeron que ya no se grabaría por disposición del gobierno y todo queda parado, al final la gente de diseño tuvo que ver cómo resolverlo y con Adrián se redujeron escenas”, comentó.

Finalmente mencionó que este año iba a ser teóricamente activo, ya que tenía muchos proyectos planeados, entre ellos un cortometraje.

Sin embargo, dijo no estar desanimada porque han sido momentos de modificar nuestro modo de vida y asimismo le ha dado la oportunidad de conectarse con sus fans.

“Tenía planeado hacer un cortometraje con un amigo, había muchos proyectos. Pero la cuarentena no me ha detenido, empecé a hacer un live cada jueves llamado coffee live, hasta ahora he hecho como siete u ocho en donde tengo un tema a tratar y con invitado, también doy talleres internacionales y si no hubiera sido por estas condiciones no me hubiera animado a estas cosas”, expresó.

Por Janayna Mendoza @CARASmexico

