‘La Magia del Caos’ de Aislinn Derbez

Aislinn Derbez llega a las plataformas digitales para compartir su “lado b” a través de su nuevo podcast.

Ahí, en este espacio, Aislinn Derbez busca poner un granito de arena en estos tiempos caóticos por los que todos pasamos, abriendo un espacio de reflexión que ayude a sumar a todos.

Pero, ¿cómo surgió la idea? La actriz de La Casa De Las Flores y De Viaje con los Derbez compartió que luego de cuestionarse diferentes situaciones durante toda su vida, conoció a diversas personas que la han ayudado en su camino.

Por ello, conoce muchos tipos de terapia, de sanación, de meditación, con las que ha tratado de permanecer abierta a distintas formas de ver la vida.

Así nace la idea de crear un podcast y compartir lo que ella ha experimentado con el que además espera las personas puedan sentirse identificadas.

Aislinn compartió que en este podcast compartirá algunas herramientas que le han funcionado para crecer emocionalmente, así como le han ayudado a afrontar situaciones dolorosas.

¿Qué es la Magia del Caos?

“El nombre me llego hace mucho tiempo pero no me convencía, después busqué y me inventé una infinidad de nombres y se los mandé a mi gente cercana para que me dieran su opinión y la verdad es que nada me terminaba de encantar, por que finalmente me di cuenta de que el caos y el dolor pueden derivar poco a poco en magia si te lo permites y fue ahí donde el nombre inicial regreso a mí e hizo sentido”, compartió la actriz en un comunicado de prensa.

En este podcast hablará de temas como los distintos tipos de terapia, sanación, diferentes cosmogonías, meditación, nutrición consciente.

También abordará temas como las crisis individuales, en todos los estados por las que pasan las personas: crisis cuando estás soltero, cuando empiezas una relación, cuando decides crecer la familia, crisis cuando te embarazas, crisis de post-parto, lo que viene después de tener hijos, la crianza, crisis en la pareja y cómo te separas de una forma amorosa.

Aislinn Derbez tendrá como primer invitado a Odyn Dupeyron y a Jaime Kohen.

Además, la actriz deja en claro que este podcast no va dirigido únicamente para las mujeres, pues hay temas que también conciernen a los hombres y que seguro les gustará.

La hija de Eugenio Derbez añadió que La Magia del Caos gira en torno al bienestar personal, que va de la mano con alternativas amigables para el medio ambiente en distintos ámbitos como la nutrición, la ropa y belleza .

Será el día de mañana, jueves 23 de abril, cuando este podcast vea la luz y podrá a través de Spotify, i-Tunes y Youtube, además del sitio web www.lamagia-delcaos.com.

Por Alejandra Morón @CARASmexico

