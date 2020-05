La nueva demanda de ‘Colate’ contra Paulina Rubio

No es un secreto que ‘Colate’ ha mantenido una lucha constante contra Paulina Rubio en los tribunales.

Por ella esta nueva demanda de ‘Colate’ contra la ‘Chica Dorada’ ya no sorprende. Esta vez el español exige que la cantante mexicana pierda la custodia de su hijo Andrea Nicolás.

Nicolás Vallejo-Nágera argumentó ante un tribunal de Miami que la intérprete de “Yo no soy esa mujer” es alcohólica y consume drogas, todo luego del video viral donde Paulina no se supo la letra de su propia canción y los cibernautas la tildaron de ‘borracha’.

Por ello, ‘Colate’ solicitó una moción de emergencia el pasado jueves 7 de mayo con un juzgado de Miami, mismo que se realizó de manera virtual.

Ahí, el empresario pidió la custodia legal del hijo Andrea Nicolás, que nació en 2010.

Durante la audiencia virtual, se le preguntó a ‘Colate’ si estaba solicitando suspender las visitas, a lo que respondió:

“Sí, la verdad es que no se cómo lidiar con esta situación, perdón no soy abogado. Sólo soy un padre muy preocupado. No quiero separar al niño de la madre, por eso es que vivo aquí (Miami) para que mi hijo pueda tener una madre y un padre, sólo que no se cómo manejarlo”, respondió.

Nuevamente se le cuestionó: “¿Está buscando suspender el tiempo del niño con su madre?”

A lo que Nicolás expresó: “Sí, hasta que ella esté bien, porque ella necesita ayuda también. La relación que tuve con ella, me hace pensar que ella no está bien, pero este último evento que pasó, fue por lo que metí la moción. Esta aparición pública que tuve hace dos semanas y no es mi opinión, son miles de personas, toda la prensa del mundo está preocupada por ella. En ese video ella estaba bajo las influencias del alcohol y la droga”, señaló.

“Mi hijo, la última vez que estuvo en casa de su mamá, me mostró un moretón que se lo había hecho ella (Paulina Rubio), eso fue lo primero que me enseñó. Otra vez, en la escuela, cuando se enteró que su madre iba por él, vomitó porque le dio nervios el hecho de que tenía que irse con ella”, compartió.

Este hecho viene a complementar el documento que presentó ‘Colate’ al juez, donde asegura que Susana Dosamantes, madre de Paulina Rubio, y el hermano de la cantante golpearon a su pequeño hijo.

Sin embargo, Paulina Rubio respondió a este documento y aseguró que su ex esposo solo buscaba fama y dinero a costilla de ella.

Por Alejandra Morón Instagram: @moronitas

