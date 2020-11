“La pandemia me cambió más que la fama”: Luis Gerardo Méndez

Mezcalero, actor de Hollywood y hasta relojero, ¿qué le falta? De esto y más hablamos con el adorable actor mexicano y de cómo lo cambió la pandemia.

“¡El mejor mezcal es el mío!”, dice con su característica sonrisa socarrona y el charm que lo ha convertido en súper estrella, hablamos del actor Luis Gerardo Méndez, quien en entrevista vía zoom nos platicó de su nueva colaboración con los relojes Tommy Hilfiger-Movado, casi al mismo tiempo que confirmó la sociedad con el gigante licorero Pernod-Ricard para internacionalizar su destilado Ojo de Tigre justo cuando entró por la puerta grande a Hollywood.

Luis Gerardo, pues el 2020 te pintó de maravilla con todo y pandemia…

Ah, pero nada se dio de la noche a la mañana… Esto que ves este año es el resultado de mucho tiempo anterior de trabajo y de procesos. Con el tema del mezcal aprendí a valorar que las cosas y que todo lleva su proceso y su tiempo y no puedes apresurarlos porque nada queda igual.

En el cine y las series son meses y meses de ensayos y de pre-producción, de trabajo individual y en grupo con el director, de desarrollar el personaje para que cuando ya tengas 20 segundos o 20 minutos o 20 tomas hagas lo que tienes que hacer y el trabajo salga bien y lo puedas ver en tu pantalla en un año.

¿Cómo ha sido trabajar con estrellas de la talla de Jennifer Aniston y Adam Sandler?

Increíble qué te puedo decir, los vi de chavo y ahora trabajar con ellos es un placer. Fíjate que fue Jenn (jajaja, Jenn y todo), la que me dio la idea de meter el mezcal en Estados Unidos, porque me dijo que le encantaba, pero las marcas que hay, a excepción de una, son todas de extranjeros, y me dije: ¿y por qué no traigo el mío? También me buscaban otras marcas para ser su imagen pero no quise. En eso llegó la propuesta de Pernod-Ricard y todo se dio.

¿Por qué decidiste vender Ojo de Tigre a Pernod Ricard?

Fue una propuesta muy padre, pero no vendimos, sino que nos conservamos como socios y yo como imagen, que era lo más importante para nosotros. Yo soy mexicano, es un mezcal mexicano y quiero ser yo quien lo promueva en un mercado nuevo y en una industria en la que estoy entrando que es la estadounidense. Con este motivo hicimos un coctel con Yayo Nava, bartender de Limantour, con base de jengibre; en un coctel resumimos el periodo actual de mi vida: Ojo de Tigre con Tommy Hilfiger by Limantour, que es el mejor bar de mixología de México. ¿Está padre, no? Háganlo, les va a encantar.

¿Por qué decidiste colaborar con Tommy Hilfiger en México y no en EUA?

Porque me encanta la marca de antes y porque me latió mucho que fuera de relojes, yo le tengo un gran respeto al tiempo porque el prestigio se construye con el tiempo y uno nunca se detiene a pensar (hasta que llega la pandemia) ¿qué haces con él? Con la pandemia aprendí que todo cambia y que el valor de lo que damos por sentado es altísimo, y eso me cambió más que la fama…

¿Cuál de todos es tu reloj favorito?

Como la imagen de Tommy Relojes y joyería obvio todos me gustan (ríe), pero te cuento que hay para todos los gustos porque hay dos líneas, una para mujer y otra para hombres (aunque cada quien puede usar el que le dé la gana), tres estilos para cada línea; la de Navidad me encanta, se llama “Ready for Holidays” y literalmente fue creada para usarla en la época, trae piedras que dan un look sparkling y está muy bonita. También está la “Black Out” con carátula negra, que en la industria relojera están muy de moda. ¿Qué tal?, ¡ya soy todo un experto!

¿Quisiste aparecer con bigote?

No había opción (ríe), como he estado trabajando en la serie Narcos y se aventaron el reto de hacerlo con todo y bigote, en Nueva York, en un día. De hecho fue lo último que hice libremente antes de la pandemia, o sea que eso la vuelve una campaña única que solo por eso tiene ya un valor especial.

¿Cómo ves ahora la fama?

Ya muy acostumbrado… Cuando hicimos Nosotros los Nobles un jueves era el más anónimo en la calle y el siguiente domingo estaba comiendo en un restaurante en Coyoacán y ya había una fila de 50 personas que me estaban esperando para tomarse una foto conmigo. Ahí me di cuenta de que mi vida no iba a ser la misma, porque fue algo muy rudo en ese momento, pero también aprendí a trabajar sabiendo que el cariño del público es importantísimo, se te pasa el miedo y agradeces la atención.

¿Seguirás haciendo trabajos o campañas locales aunque persigas una carrera en el extranjero?

Yo no lo veo las cosas como “locales”. Una de las experiencias que me dejó trabajar con Netlfix en Club de Cuervos es que el mundo sí está hiper comunicado y cualquier esfuerzo que hagas va a tener una resonancia internacional. Por ejemplo, yo seguía a un futbolista brasileño que se llama Pato y resulta que él me empezó a seguir por Club de Cuervos, luego nos hicimos ciber amigos. Nada que yo haga lo siento como un esfuerzo local, y si así fuera, yo soy mexicano y siempre lo voy a ser, no importando dónde trabaje y con qué marca o producción trabaje.

Coctel hollywoodesco

Ojo de Tigre con Tommy Hilfiger by Limantour

INGREDIENTES

30 ml de jugo de limón

20 ml de licor

10 ml de jugo de jengibre

Mezcal Ojo de Tigre

Hielo

PREPARACIÓN

Poner 30 ml de jugo de limón en un Shaker, agregar 20 ml de licor, 10 ml de jugo de jengibre y una onza de mezcal. Agregar hielo y mezclar. Servir colado en un vaso old fashion y perfumar con infusión de mezcal y dos gotas de infusión de jengibre.

Decorar con limón deshidratados y jengibre cristalizado.

Por Gabriella Morales Casas @CARASmexico