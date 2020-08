La peculiar manera de Thalía para celebrar sus 49 años

View this post on Instagram

¡Happy bday to me! Y así me agarra mi cumple, en un coordinado de bata y ropa interior de mi #thaliasodicollection a punto de salir, lanzando un Vinil de colección a los 10 años de #primerafila, sacando canción nueva esta semana “La Luz”, poniéndome bella con la paleta de maquillajes #Thaliaxmotives y divirtiéndome con los challenges que me mandan de #vivakids2. ¡QUÉ FELICIDAD TODO! Contenta, agradecida,@más fuerte que nunca, buscando una vida equilibrada, saludable, positiva y llena de amor. ¡Un año más de vida, celebrándolo en este año tan extraño y diferente, pero del cual saldremos más intuitivos y fuertes que nunca! Gracias por tantas pruebas de amor y tantos regalos virtuales que me han hecho llegar. 🥰 ¡Me hacen muy feliz! LOS AMOOOOO 🎉🥳🎁