La promesa que se hizo Eiza González cuando era niña

Eiza González, quien comenzó su carrera actoral en México para después abrirse camino en Hollywood, ha revelado una carta que se escribió ella misma con una fiel promesa.

Eiza González nació el 30 de enero de 1990 en la Ciudad de México y desde pequeña sabía perfectamente lo que quería ser cuando fuera mayor: cantante.

Por ello, y con tan solo 10 años de edad, la actriz se realizó una promesa que juró nunca romper: terminar la escuela, una carrera y no claudicar ante ello.

Con una carta que escribió en el año 2000, Eiza recordó aquella solemne promesa que escribió el 23 de diciembre.

“Yo, Eiza González Reyna, prometo terminar la escuela, tener una carrera y tomarlo muy en serio. Bajo ninguna circunstancia abandonaré hasta que lo termine. Lo juro.

PD. Lo primero que compre cuando sea cantante, va ser la casa de mi mamá donde (ella) quiera”, se lee en la misiva.

Fue la propia actriz quien compartió este recuerdo de hace 10 años a través de su Instagram, donde González quiso subir la carta con su promesa que aún conserva.

“20 años atrás le hice esta promesa a mi dulce madre amorosa. Mi yo de hace diez años estaría tan orgulloso que cada promesa se cumplió y se logró. Sigue soñando en grande, establece tus objetivos, ve por ellos y sé amable en el camino”, expresó Eiza.

Sus logros a través del camino

Fue en 2007 cuando Eiza González comenzó su carrera actoral en la telenovela “Lola, erase una vez”, donde dio vida a ‘Lola Valente’. Gracias a este proyecto, la actriz logró la fama en México, Latinoamérica y Estados Unidos.

Fue precisamente en la Unión Americana que Eiza decidió quedarse a vivir por tres meses para tomar clases de actuación en el Lee Strasberg Theatre and Film Institute.

A su regreso a México, la actriz comenzó en nuevos proyectos. En 2008, dio vida a Gaby Chávez en la telenovela ‘Una familia de tantas’; además prestó su voz para el personaje de Jessica en ‘Dr. Seuss’ Horton Hears a Who!’.

Un año más tarde, Eiza fue invitada por Marisa Grinstein, para hacer el papel de Gabriela Ortega en ‘Mujeres Asesinas’.

Con tan solo 20 años de edad, Eiza González fue elegida para protagonizar la serie juvenil ‘Sueña Conmigo’, donde interpretó a Clara Molina y Roxy Pop.

Posteriormente, la actriz protagonizaría ‘Amores verdaderos’, donde encarnó a Nicole ‘Nikki’ Brizz Balvanera (2012).

Pero no se quedó ahí, Eiza también experimentó en cine, así la pudimos ver en 2013 en la cinta “Casi Treinta” donde dio vida a ‘Cristina’.

Su llegada a Hollywood

Sus sueños no se quedaron únicamente en México, Eiza quería probar suerte en la Meca del Cine y por ello decidió tomar las maletas e irse a vivir a Los Ángeles, California.

Ahí pronto encontró proyectos que hicieron destacar su talento y belleza, por lo que tras ganó el protagónico de la serie de televisión ‘From Dusk Till Dawn: The Series’.

Una especia de remake del papel que años atrás había realizado otra mexicana, la actriz Salma Hayek en 1996, cuando encarnó al Santanico Pandemonium. En dicho papel pudimos ver a Eiza la emblemática escena que años atrás había hecho Salma con la serpiente rodeando su cuerpo.

Desde entonces Eiza no ha parado y su paso por el séptimo arte comenzó en ascenso: Baby Driver (2017), Welcome to Marwen (2018), Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw’ y Alita: Battle Angel (2019).

El nombre de la actriz mexicana comenzó a resonar en Hollywood muy fuerte, pues comenzó a compartir créditos con grandes actores del cine, tal como Kevin Spacey, Ansel Elgort, Steve Carrell, Dwayne Johnson y la reconocida actriz, Helen Mirren.

Sin duda, Eiza González ha trabajado muy duro para poder cumplir esa promesa que hoy la tiene como una de las actrices juveniles más destacadas dentro del cinte hollywoodense.

Y sí, es una actriz orgullosamente mexicana…

Por Alejandra Morón Instagram: @moronitas

