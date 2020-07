La reconciliación de Will Smith y Jada Pinkett es un ‘milagro’

El matrimonio protagonizó uno de los episodios más peculiares del programa de confidencias Red Table Talk.

Tras varias semanas de desmentidos, afirmaciones contradictorias y numerosos debates al respecto, el matrimonio formado por Jada Pinkett y Will Smith acabó confirmando de la forma más rentable posible, en medio del programa de confidencias ‘Red Table Talk’ que la primera presenta en Facebook y que versa fundamentalmente sobre sus asuntos más íntimos, que la actriz había mantenido una relación extramatrimonial con el cantante August Alsina hace no demasiados años.

De esta forma, la teoría que llevaba defendiendo durante días el citado intérprete, y negada tajantemente por los Smith en un primer momento, quedó corroborada oficialmente. A partir de ese instante, comenzaba un nuevo capítulo de la mediática historia en la que, como se desprende de la mencionada conversación ‘televisiva’, la pareja debía ahondar en el impacto emocional que la infidelidad había tenido en ambos.

En lo que respecta a Will Smith, este ha asegurado que supone todo “un milagro” que la pareja haya conseguido superar el enésimo bache de sus 20 años de relación sentimental y conyugal, fruto del cual nacieron sus dos hijos en común: los también artistas Jaden y Willow Smith.

El actor ha reconocido que todavía no sabe muy bien cómo no dejó directamente de hablar a su esposa y poner fin a su convivencia, antes de asegurar, eso sí, que de la traumática experiencia ha aprendido que el “matrimonio no es para los débiles de corazón”. “Hay ciertas cosas que hay que pasar y que acaban reforzando el amor”, declaró durante su conversación.

Por Bang Showbiz @CARASmexico

