A ti ángel precioso!! Feliz cumpleaños en el cielo, hoy los ángeles celebran contigo un año más!! Eres un ángel, el mejor ángel. Celebramos tu cumpleaños en este plano terrenal y nos llenamos de felicidad al saber que estas en el mejor lugar!! Feliz cumpleaños #LinaMarulanda