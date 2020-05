Las amigas que Angélica Rivera aún conserva de las telenovelas

Luego dejar las novelas para sumergirse en su vida de casada y ser la Primera Dama de México, Angélica Rivera perdió algunas amistades, menos a ellas.

Angélica Rivera abandonó el mundo del espectáculo para sumergirse en su vida de casada junto a Enrique Peña Nieto, y posteriormente dedicarse a su papel de Primera Dama de México.

Su vida cambió 180 grados y aunque perdió algunas amistades en el camino, algunas le demostraron que seguirán con ella contra viento y marea.

Angélica Rivera, la inolvidable ‘Gaviota’ de la telenovela ‘Destilando Amor’, conserva grandes amigas de su época en las telenovelas mexicanas.

Una de ellas es la actriz Cynthia Klitbo, con quien trabajó en la telenovela ‘La Dueña’ (1995), y con quien mantiene actualmente una estrecha relación.

Así lo ha revelado la misma Klitbo, quien en entrevista con Gustavo Adolfo Infante compartió que entre ella y Angélica siempre existirá cariño y apoyo.

“Hablamos diario, tenemos un grupo de amigos pegados y no la dejamos sola en ningún momento. Y seguimos con ella todavía y nos apoyamos”, dijo en el programa ‘El minuto que cambió mi destino’.

Entre el selecto grupo de amigas de Rivera se encuentran también Azela Robinson y Carina Ricco, la viuda de Eduardo Palomo con quien compartió créditos en la novela ‘Huracán’ (1997).

A ellas se le une la actriz Chantal Andere, con quien Angélica Rivera tiene una amistad de 30 años y con quien ha compartido créditos en melodramas de Televisa como “Destilando Amor”.

“Somos amigas desde hace mil años y ahí es donde demuestras la verdadera amistad cuando vienen momentos malos y complicados”, dijo Chantal Andere en enero pasado.

“Si no podemos estar juntas, nos hablamos por teléfono, me manda videos de sus hijas y yo también le mando videos de mi hija”, expresó a inicios de año, cuando fue cuestionada sobre su amistad con la ex Primera Dama de México.

“Una amiga está en las buenas y en las malas, y ella y yo hemos vivido mucho. Somos amigas hace 30 años, no hace seis”, sentenció.

Por Alejandra Morón @CARASmexico

