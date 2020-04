Las condolencias de Angélica Rivera a José Alberto Castro

Este fin de semana falleció Socorro Castro, madre del productor José Alberto y Verónica Castro, por ello Angélica Rivera ha querido reaparecer en redes.

Lo hace luego de que el productor de Televisa compartiera una imagen donde aparece con su madre y en la que le da el último adiós: “¡Mi más grande Amor! Gracias Madre”. En esta publicación, Angélica Rivera se hizo presente de una manera muy discreta.

Aunque pocos lo saben, la ex Primera Dama de México tiene una cuenta alterna a las oficiales en Instagram.

Fue a través de ésta que ha querido hacerse presente para darle el pésame a su ex marido y padre de sus tres hijas por la sensible pérdida.

‘La Gaviota’ envió un sorpresivo y discreto mensaje al padre de sus tres hijas al compartir en dicha publicación un par de emojis de corazón negro y unas manos de posición de oración.

Sin duda un gran gesto por parte de la exactriz hacia el padre de sus hijas.

Adiós a Coco

Luego de darse a conocer la noticia, Sofía quiso dedicarle un gran mensaje a su abuelita, quien fue una parte muy importante en su vida.

“En medio de una pandemia perdí a mi abuela, la más bonita , la de los ojos azules, el gran amor de mi papá y nuestra abuela incondicional para nosotros 7, porque siempre estuvo sin importar qué”, comenzó un mensaje en el que además contó algunas anécdotas y consejos que le daba su abuelita.

Verónica Castro solo se limitó a compartir un video donde se muestras varias fotos familiares mientras se escucha la canción que lleva como título: “Mi bien amada y yo Socorro Castro”.

Dicho tema musical lo compuso Cristian Castro para su abuelita.

“Si tú te vas, yo también me voy, que me importa la alegría, Si tú te vas, yo también me voy, de que me sirve tanto amor, será muy grande mi dolor. No me dejes por favor. Amarte es todo lo que soy”, se escucha en la letra de la canción.

Además, en su cuenta Instagram la actriz compartió un video en el que también escribió: “EN TUS MANOS que sea tu voluntad”.

Doña “Coco”, como le decían de cariño, tuvo cuatro hijos: Verónica, José Alberto “El Güero” Castro, Fausto y Betty.

Descanse en paz.

