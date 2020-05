Las Kardashian e Indiana Jones, en los estrenos de junio de Netflix

Netflix ha anunciado los estrenos que llegarán el próximo mes al canal de streaming donde las Kardashian e Indiana Jones resaltan.

Junio traerá múltiples estrenos en Netflix, entre los que destacan ‘Keeping up with the Kardashians: Temporada 1 y 2’, ‘13 reasons why’, ‘The sinner: Jaime’, ‘Fuller House’, ‘Rupaul drag race’ y películas como ‘Baby Driver’, ‘Perdidos en Tokio’ o la saga de ‘Indiana Jones’.

Aquí te dejamos lo que podrás ver en Netflix el próximo mes:

THE SINNER: JAMIE (19 de junio)

El detective Harry Ambrose investiga un espeluznante choque que lo conduce a uno de los casos más complejos y peligrosos de su carrera.

13 REASONS WHY (5 de junio)

TEMPORADA 4

La graduación se acerca, y Clay y sus amigos luchan por mantener la delantera frente a los secretos que ponen en peligro su futuro.

RUPAUL’S DRAG RACE

TEMPORADA 12

Trece reinas, una corona. Ru y el equipo vuelven por otra temporada de batallas épicas, jueces de lujo y moda draglumbrante. ¡Enciendan los motores!

HISTORIA DE UN CRIMEN: LA BÚSQUEDA (12 de junio)

La misteriosa desaparición de una niña en un barrio lujoso de CDMX desentraña secretos familiares y revela cómo funciona el poder entre los más privilegiados.

THE POLITICIAN (19 de junio)

TEMPORADA 2

Traiciones, un triángulo amoroso y un candidato centrado en un solo tema se entrelazan en una campaña electoral para senador que Payton busca ganar a toda costa.

FULLER HOUSE (2 de junio)

EPISODIOS FINALES

Jimmy y Steph llegan con el bebé y pronto se zambullen en el mundo de la paternidad. A no desesperar: ¡en esta casa sobran las manos para ayudar!

QUEER EYE TEMPORADA 5 (5 de junio)

Los Fab 5 viajan a la histórica Filadelfia para transformar a un nuevo grupo de héroes cotidianos, desde un DJ muy trabajador hasta una estilista canina en aprietos.

AMAR Y VIVIR (26 de junio)

Tras su regreso a casa del ejército, Joaquín es víctima de una tragedia que lo envía a Bogotá, donde conoce a la joven cantante Irene.

REALITY Z (10 de junio)

Durante el apocalipsis zombi, los participantes de un reality brasileño se atrincheran en un estudio de TV para salvarse el pellejo.

Netflix también compartió las nuevas temporadas de:

MODERN FAMILY:

TEMPORADA 7-10

KEEPING UP WITH THE KARDASHIANS: TEMPORADA 1-2

LA CANTINA DE MEDIANOCHE: TEMPORADA 1-3

En cuanto a películas, la plataforma de streaming anunció que los fans de Indiana Jones podrán disfrutar de:

INDIANA JONES Y EL REINO DE LA CALAVERA DE CRISTAL

INDIANA JONES Y LA ÚLTIMA CRUZADA

INDIANA JONES Y EL TEMPLO DE LA PERDICIÓN

Y para los amantes del cine que ha ganado premios, las cintas aclamadas por la crítica que llegarán el siguiente mes son:

AMOR SIN ESCALAS (FOTO)

PERDIDOS EN TOKIO

LA BUENA ESPOSA

PERFUME DE MUJER

RESCATANDO AL SOLDADO RYAN

