Las nuevas fotos de Emma Corrin como Lady Di

Una nueva serie de fotografías de Emma Corrin como Lady Di fueron reveladas por Netflix para promover la cuarta temporada de The Crown.

Ya falta poco para que los fans de The Crown puedan ver la cuarta temporada. El gigante de streaming dio a conocer que será el 15 de noviembre de 2020 cuando llegue a Netflix y los fans no podrían estar más felices.

Pero antes de que esto ocurra se han revelado nuevas imágenes de lo que se podrá ver en la siguiente entrega de la vida de la realeza británica, donde destacan las imágenes de Emma Corrin en la piel de Lady Di.

Ya anteriormente se había lanzado el tráiler donde pudimos ver el primer vistazo de la boda de la princesa Diana y el príncipe Carlos; además de ver algunos de los nuevos personajes, como Gillian Anderson ( X-Files) en el papel de Margaret Thatcher.

Las nuevas imágenes que lanzó Netflix muestran a Olivia Colman como La Reina Isabel II, Tobias Menzies como el príncipe Felipe, Josh O’Connor como el Príncipe Carlos, Marion Bailey como la Reina Madre, Emerald Fennell como Camilla Parker Bowles, y Helena Bonham Carter, como la Princesa Margarita.

Emma Corrin en la piel de Lady Di

Sin duda la estrella a seguir en esta temporada será Emma Corrin, la joven actriz que dará vida a Diana de Gales.

Para Corrin, The Crown significa su papel más importante hasta la fecha, en el que mostrará que no solo tiene el parecido con Lady Di, sino que además supo interpretarla, un gran reto para la jovencita de 24 años.

Emma ha dejado claro que se siente emocionada y honrada de unirse al elenco de The Crown, como bien lo expresó en un comunicado de prensa.

“Me he pegado al programa y pensar que me uniré a esta familia de actores increíblemente talentosos, es surrealista. La princesa Diana fue un icono y su efecto en el mundo sigue siendo profundo e inspirador. Explorarla a través de la escritura de Peter Morgan es la oportunidad más excepcional y me esforzaré por hacerle justicia”, dijo sobre el reto que tiene al interpretar a la llamada Princesa del Pueblo.

Por Alejandra Morón Instagram: @moronitas