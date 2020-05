Laura G llora al recordar el escándalo con Carlos Loret de Mola

En 2011, Laura G y Carlos Loret de Mola fueron blanco de la prensa rosa luego de que se les relacionara sentimentalmente.

Entre lágrimas, Laura G recordó el escándalo que en 2011 casi termina con su carrera luego de verse envuelta en un escándalo sentimental con el periodista Carlos Loret de Mola.

La conductora hizo referencia a los momentos complicados por los que pasó luego de que una revista publicó una serie de fotos en las que aparecen ella y el periodista mexicano saliendo de una cabaña, hecho que casi le cuesta su carrera y por el que la siguen atacando.

Este recuerdo llegó mientras Laura G hablaba con un especialista en Venga la Alegría sobre cómo elegir mejor a una pareja.

La presentadora aseveró que enamorarse de una persona equivocaba es algo común, sobre todo en México y describió cómo es que a ella le sucedió lo mismo con su entonces compañero en la emisión Primero Noticias.

“Yo me enamoré de la persona equivocada y el precio es muy alto. Altísimo. Y es muy complicado porque cuando estás ahí estás cegada por muchos problemas, por la admiración, por falta de autoestima, por problemas en casa, pero por más que la gente te dice que por qué estás ahí, pues te quedas ahí” dijo sin mencionar al periodista.

Pero esto le dio experiencia y un gran aprendizaje: “con el tiempo te das cuenta que no se trata de un error, sino de un aprendizaje. En mi situación lo veo como un aprendizaje. Aprendí lo que quiero y lo que no para mi vida”.

Laura dijo que luego de haber sido señalada como la “amante”, todos estos años ha tratado de enmendar su error, al grado que tuvo que pedirle perdón a sus papás.

“Han sido muchos años de cargar ese equipaje. Yo recuerdo que salía a un restaurante y me señalaban, como si hubiera matado a muchas personas. Era muy chica, tenía 20 o 22 años, ahora pienso muy diferente. Lo que no se vale es que te sigan juzgando por un error en la vida y te lo sigan recalcando. Fueron años de tristeza, años de aceptar lo que pasó, de pedirle perdón a mis papás, pero pedirme perdón a mi misma”, expresó.

Laura G compartió que tras el encuentro tuvo que tomar terapia para poder sanar sus heridas.

“Se lo he dicho a mi terapeuta. Hablé con él y me tuve que destrozar y analizar mi situación y decirme a mí misma ‘Laura perdónate. Eso pasó hace años y ahora puedes elegir lo que quieres en tu vida’. Si se los cuento es porque si ustedes están pasando por algo similar, si están en una relación donde están enamoradas de una persona equivocada y le hablo a las mujeres porque estamos en un país muy machista en la que si nos equivocamos somos señaladas, no se vale que la mayor parte de los mensajes que recibo son de mujeres”, dijo.

Su tristeza y angustia que vivió durante esta situación, la hicieron pensar en huir del país e incluso no querer vivir más.

“Hubo momentos donde ya no quería vivir, donde quería huir. Tuve una mamá, un papá y un hermano que preguntaban cómo íbamos a sobrevivir. Y lo mejor fue eso, sobrevivimos”, compartió.

Fue en 2011 cuando Laura G y Carlos Loret de Mola aparecieron en una publicación donde fueron paparazzeados.

Las fotos fueron publicadas en portada y comenzó todo un escándalo en los medios de comunicación.

Luego de la publicación, ambos negaron tener una relación sentimental y aseguraron que estuvieron en la cabaña por asuntos de trabajo.

Desde 2002, Loret de Mola está casado con la economista Berenice Yaber Coronado, madre de sus tres hijos.

