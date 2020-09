Leonel García rinde homenaje a grandes compositores mexicanos

Leonel García lanza su nuevo disco titulado “Amor pasado”, con el que le rinde un homenaje a la música mexicana.

Leonel García rinde homenaje a los grandes compositores mexicanos con su nuevo disco “Amor Pasado”, donde los clásicos de José Alfredo Jiménez, Juan Záizar, Cuco Sánchez, Fernando Z. Maldonado y Tomás Méndez se encuentran con los sonidos internacionales en un giro musical único.

Con este nuevo álbum, el cantautor da por concluida la trilogía iniciada en 2014 con el Disco de Oro Amor Futuro, seguido de Amor Presente en el 2018 y además le dio pie a una exploración de lo que había sido su niñez.

“La gente me decía que si iba existir ‘amor pasado’, evidentemente después de haber ‘Amor Presente’ y ‘Amor Futuro’, y dije ‘¡vamos a hacer una trilogía!’ y así terminemos este juego de palabras”, nos dijo en entrevista con CARAS.com.mx

“La palabra pasado me remitía a eso, una exploración de cómo había sido mi niñez, de dónde venía yo como artista, en todo caso como mexicano también y esto me llevó a mis raíces a la parte de la exploración de la música más tradicional que yo había escuchado mientras crecía y cantaba con mis padres, y me gustó mucho esta sucesión que tuve de revisitar toda esta parte de las raíces y las tradiciones, sintiéndome realmente influenciado por esa emoción que tiene la música mexicana”, dijo a CARAS.com.mx

Música mexicana sin mariachi

A pesar de hacer uso de la música mexicana, no se enfocó al típico mariachi sino buscó la manera de fusionar el estilo con otros géneros del mundo como el jazz o el bossa nova.

“Es una re-interpretación bastante interesante de lo que es la música regional, no estamos usando el mariachi, no estamos usando la formación convencional para hacer la música ranchera, hicimos un cuarteto y esto nos permitió fusionar la música ranchera mexicana con géneros de otros lugares del mundo, de repente tenemos elementos del jazz y bossa nova”, agregó.

Dicha producción fue realizada junto al reconocido guitarrista Pável Cal, así como con mujeres talentosas de distintas partes del mundo.

Desde la cantautora y pianista de flamenco María Toledo, en “Tu Recuerdo y Yo”; hasta la cantante griega de jazz/folk, Eleni Arapouglou en “Ella”; además de la participación de la jazzista franco-dominicana, Cyrille Aimée en “En el Último Trago” y la voz de la puertorriqueña ganadora del Grammy, iLe, en “Libro Abierto”.

Y dentro del talento mexicano representado por Natalia Lafourcade en “Cuando Sale la Luna (Deja que Salga la Luna)” y Melissa Robles en “La Media Vuelta”.

“Me encanta el resultado, además de que pude traer seis voces maravillosas de diferentes partes del mundo incluyendo México, a cantar e

stas canciones que ya son clásicos, pero que en el momento en que un artista de otro lugar o incluso de otro país los retoma, realmente toman una nueva vida, me parece que es interesante que la música mexicana también se vuelva música de todo el mundo. Me gusta mucho esta sensación que una francesa, una puertorriqueña, una española, una griega estén cantando música mexicana”, aseguró.

Además de hacer un recorrido a un inédito de José Alfredo Jiménez, desde “Paloma Querida”, desarrollándose con grandes tracks como la original “Lo Que Me Quisiste” y “Mala”.

“Lo que usamos fue una letra original de José Alfredo Jiménez, que tenía mi editora de Universal quien es el que tiene el catálogo de José Alfredo en México y me dijeron tenemos estas letras, te gustaría ver alguna para poder hacer algo con ella y la verdad me dieron nervios pero decidí que sí que era una oportunidad de esas que se ven pocas veces en la vida pues de intervenir una obra de otro artista de este tamaño, la verdad es que José Alfredo es una leyenda y con todo respeto y admiración del mundo y con mucho cuidado musicalizamos esta letra, que me encanta como quedó el resultado, tiene un buen arreglo” mencionó.

Finalmente, comentó que fue una gran lista de canciones que escucharon para decidir cuáles meter en el álbum, aunque no solo música ranchera sino que también hizo uso de dos canciones norteñas.

“Fue interesante, escuchamos un centenar de canciones mexicanas, la verdad es que son hermosas, hay todo un catálogo de la música ranchera precioso e inclusive incluimos un par de canciones más de la música norteña como “El libro abierto” y “Hermoso cariño”. Fue como un buscar las canciones que se adaptaran mejor a la idea que teníamos del disco que queríamos hacer, un disco muy íntimo y muy cercano”, finalizó

Por Janayna Mendoza @CARASmexico

