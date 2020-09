Litzy sufrió bulllying por su peso cuando estuvo en Jeans

La cantante Litzy ha confesado que en su paso por Jeans fue duramente criticada por su peso, situación que pese a que no le afectó si le causó dudas y desagrado.

No todo es color de rosa en el mundo del espectáculo, tanto así que Litzy ha revelado las duras críticas que recibía constantemente a sus 13 años por su peso, todo mientras formaba parte del grupo Jeans.

Fue durante una entrevista que ofreció al programa ‘De primera mano’, donde detalló el bullying que recibía por no estar “delgada” como algunas personas querían.

”Imagínate a los 13 años en Jeans, me decían que estaba gorda y yo era una niña de 13 años flaca, no me van a dejar mentir, hay millones de fotos y videos por todos lados, y yo era una niña flaca”, expresó.

Al ser víctima de bullying y ‘gordofobia’, la cantante comenzó a tener algunas dudas sobre su físico, pero ella no veía que estuviera gorda, como la llamaban.

”Yo me veía y decía ‘no estoy gorda’, pero ellos me atacaban… gracias a Dios no me traumé ni nada, de pronto nunca faltaba alguien que me dijera ‘¿y cómo va la dieta?’ y yo decía súper bien, hoy comí pizza”, recordó entre risas.

Hoy, a sus 37 años, sabe que los comentarios que recibió no eran buenos, sin embargo es una constante que recibe en su carrera.

“Muchas veces me han dicho que ‘estoy gorda’ o que tengo ‘unos kilitos de más’ o que ‘debería operarme’ y la verdad no les he hecho caso jamás”, compartió la también actriz.

El apoyo incondicional de sus padres

Fue gracias a sus padres que Litzy no cayó en la anorexia o la bulimia, pues siempre la protegieron de quienes querían causarle una gran inseguridad en su persona. “Le doy gracias a Dios que mis papás siempre me dieron seguridad y me enseñaron a respetarme y a amarme como soy”, reconoció.

Además, sabe que debe cuidarse, pero no para tener el cuerpo o figura que otros desean, sino para estar saludable.

“Obvio me tengo que cuidar y lo hago, pero me cuesta trabajo porque amo comer y no estoy dispuesta a dejar de hacerlo porque es uno de mis grandes placeres. Así que yo me gusto así, me caigo bien y eso es lo más importante para mí, la gente siempre va a opinar”, expresó.

Por Alejandra Morón Instagram: @moronitas