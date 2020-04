Llega el festival “Contigo en la distancia”

Por Janayna Mendoza @CARASmexico

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Festival Internacional Cervantino (FIC), realizará el festival virtual “Contigo en la Distancia”, el cual se transmitirá a través de las redes sociales de la Secretaría de Cultura este miércoles 8 de abril a partir de las 14:00 horas.

El line up del concierto contará con la participación de Eugenia León, la cantautora Ely Guerra, el combo de jazz Paté de Fuá, Pambo, el ensamble Triciclo Circus Band, la cantante Joaquina Mertz, la banda Troker, el grupo Chéjere, Rosalía Leon, María Inés Ochoa y La China Sonidera.

Para saber un poco más sobre lo que se espera de dicho festival, platicamos con Rosalía, una de las cantantes que participa en este evento.

“Es un concierto donde estaremos 12 artistas de diferentes propuestas musicales, (lo haremos) desde nuestras propias casas. Los invito a mi casa en donde voy a cantar con mi propia guitarra canciones de mi autoría y una de Guadalupe Trigo”, nos compartió la cantautora mexicana.

Entre las canciones que interpretará estarán “¡Casi creo que aquí te quedas”, “Dimensión astral”, “Alegorías”, “¡Ay de mí, que tengo suerte!” y “Mi ciudad”.

Estas melodías tienen un gran significado para la cantante en estos momentos de quedarse en casa.

“Son canciones de mi autoría para alzar la cultura y tradición mexicana ahorita en estos momentos que necesitamos unión además de promover respeto por las diferentes creencias y opiniones que cada quien va teniendo, porque cada quien tiene sus actividades, pero lo más importante es tener paciencia”, comentó

En cuanto a la canción “Mi ciudad”, es un tema de Guadalupe Trigo que cantará para recordar cómo es vivir normalmente en nuestra ciudad.

“Va dedicada a nuestra ciudad que tanto nos extraña y tanto extrañamos, ahora que estamos encerrados la valoramos y para cuando regresemos, la vamos a cuidar”, agregó.

La artista también expresó que en esta cuarentena se la ha pasado estudiando y pensando en la promoción de su próximo álbum, sin embrago no se ha desesperado pues como cantautora se la ha pasado varias veces encerrada desde su casa componiendo.

“En esta cuarentena me la he pasado estudiando mucho, para mí como cantautora me ha servido bastante, me sirve este receso para después poder promocionarme otra vez ya que tengo nuevo álbum, en donde tengo una canción con Paul Gilbert lista para salir, estoy maquilando para ver cómo se van a hacer los videos y los lanzamientos para este mi tercer álbum rockeando el folcklor”, finalizó.