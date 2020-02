Lo que Sherlyn contestará cuando su hijo pregunte ‘¿quién es mi papá?’

Por Agencia JDS @CARASmexico

Con cinco meses de embarazo, Sherlyn ha disfrutado al máximo de este momento de su vida que va descubriendo ahora que sabe que tendrá un niño producto de un proceso de inseminación artificial.

A sus 34 años, la actriz nos contó qué tanto ha cambiado su vida y ha descubierto ahora que la invitan a reuniones para futuras mamás. “Ha sido un descubrimiento maravilloso y es el viaje más importante de la vida de una mujer, entonces hay mucha información y yo quiero estar preparada para cuando llegue mi bebé”, dijo a JDS en un brunch que organizó Fátima Torre para presentar su podcast” Con Madres” donde ella es la madrina de la nueva temporada contando su historia de mamá primeriza.

Aunque esta rodeada de muchas mujeres en su familia, presentía que iba a ser niña, pero con su sobrino Diego ya trae escuela de ser una tía que lo ha visto crecer. “Es mucho más fácil, los niños son mucho menos dramáticos y ha sido un embarazo muy bendecido”. Asimismo, tiene claro que todo lo que habla la gente de su embarazo por no haber sido con una de sus ex parejas y tomar la decisión de hacerlo diferente, la tienen sin cuidado.

“Las etiquetas, los juicios, las opiniones, las cargan las personas que las emiten, no a quien no las ponen; entonces cuando tienes un sueño tan grande en tu corazón y lo cumples, qué te puede importar la gente”, apuntó Sherlyn, quien ha estado expuesta a la vida pública desde que era una niña cuando empezó su carrera artística.

Para ella dar vida “requiere de una energía muy bonita” y ahora se concentra en eso, aunque cuando su hijo le llegue a preguntar ¿quién es mi papá?, está lista para ese momento. “Esperaré a que mi hijo me lo pregunte y no que lo vea en una entrevista, además respaldada con terapia y toda la gente que ha estado en este proceso para que le dé tranquilidad y certezas”.

En cuestión del nombre que llevará su primogénito, aún no lo tiene claro. “Quiero buscar un nombre que me haga sentir que es la cara de mi hijo, pero me lo he tomado con calma”. También dijo que ha soñado su voz, físicamente no, pero hace dos años ya vislumbraba a un barón que le decía: ‘Mamá ya voy a verte’ y ella decía: ¡No, no, no, estoy a media gira, espérame tantito’… luego que me hice el tratamiento a los cinco días me dijo, ‘ahora sí te voy a ver”‘, fue cuando dije, ‘estoy embarazada'”.

Lo que sí está consciente es que quiere que nazca en México, no tiene necesidad de nacer en Estados Unidos porque ella es México-Americana. Será en cuatro meses que su primer hijo llegue a este mundo lleno de amor por ella, su familia, así como por su ex esposo Gerardo Islas, con quien tuvo una cena la semana pasada y le externó que estaba feliz por su embarazo.

“Esta contento y siempre va a ser una persona especial para mí, conoces a las personas cuando te casas, pero mejor cuando te divorcias”, explicó de la foto que el diputado panista publicó recientemente en su cuenta de Instagram donde están junto a otros amigos como Alejandro Basteri.

Finalmente, dijo que no está decepcionada de los hombres por sus fallidas relaciones y tampoco descarta que en un futuro pueda tener otro hijo como Dios manda. “Creo en el amor de pareja y mi proceso lo hice diferente, aunque me case no resultó pero 34 años en la que me permite si quiero tener otro hijo después estar en buenas condiciones para hacerlo”.