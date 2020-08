Los 10 escándalos más sonados de Madonna

Son tantos que no podríamos enumerarlos todos, así que elegimos los más fuertes a lo largo de 62 años de vida y 45 de carrera de la Reina del Pop.

El 16 de agosto nació la Reina del Pop. Madonna es un icono musical, de moda, liberación sexual, feminismo y longevidad artística.

Hoy en día las nuevas generaciones conocen poco de ella, pero sin lugar a dudas fue una rompedora de paradigmas que definió a dos generaciones de jóvenes.

Claro que como todo líder rebelde hay que pasar por momentos difíciles, polémicos y salir avante de todos ellos. Esta es un repaso a las revoluciones de Louise Veronica Ciccone, Madonna.

1. Like a Prayer, 1989

Su primer disco Live a Virgin ya era bastante escandaloso para las mentes conservadoras de los años 80… que una niña de 18 años dijera “me haces sentir como si fuera virgen” fue un escándalo; pero lo que realmente la puso en la cima de la polémica fue esta canción cuyo videoclip la presentaba en una iglesia orando a un santo negro que cobra vida y al que la cantante seduce. El Vaticano lo acusó de blasfemo y hereje.

2. Justify My Love, 1990

Se lanzó como un single (su lado “B” era el tema “Express Yourself”) y se incluyó en el disco compilatorio The Immaculate Collection. Lo que tiene esta canción de sexy lo tiene de osado en el videoclip, que fue dirigido por el fotógrafo de moda Jean-Baptiste Mondino, con una temática visual muy clara: sadomasoquismo, vouyerismo y orgías bisexuales que escandalizaron al grado de que se prohibieron MTV y VH1…

3. En la cama con Madonna (Truth or Dare), 1991

El sugestivo título adelanta el contenido: es un documental que acompaña a la diva en un periodo en el que conocemos su estilo de vida “disoluto”: anda con Warren Beatty (se conocieron en el filme Dick Tracy), pero al mismo tiempo tiene sexo con uno de sus bailarines y pasa noches enteras con su staff riendo, bebiendo y platicando literalmente en la cama, hasta que se enferma de la garganta y no debe hablar.

En el film también aparece su negativa de cambiar una parte de su show en la que aparentaba masturbarse, ante las amenazas de arresto en varios estados de EUA por “faltas a la moral”, así como aquella cena con Pedro Almodóvar en la que le pide sentarla junto a Antonio Banderas para seducirlo descaradamente frente a la esposa. Madonna en bitch a todo lo que da.

4. Erotica, 1992

Esta es la época más polémica y escandalosa de Madonna… Desde Justify My Love la cantante hizo gala de su sexualidad en el tour Blonde Ambition desde de abril a agosto de 1990 (sí, ese show en el que usaba los corsés rosas con el busto cónico de Jean Paul Galutier) y lo coronó con el lanzamiento de este álbum cuyo nombre lo dice todo…

¡Pero aún hay más! La promoción incluyó un libro metálico de fotografías de corte sado y pansexual llamado Sex, en el que aparecía Madonna con personajes del nivel de Naomi Campbell, Isabella Rossellini, Tatiana von Fürstenberg y actores porno. Es-cán-da-lo.

5. Evita, 1995

De ser llamada “pornográfica” y “sadomasoquista”, Madonna pasó al otro lado de las tablas en 1994 cuando lanzó el álbum Secrets en cuyo prólogo escribió: “Con este disco quiero mostrar mi sanidad y estabilidad mental”.

El cambio de imagen incluyó un disco de hits románticos en 1995 y firmar como la protagonista del musical Evita de Alan Parker (recién fallecido) que llegó a las salas de cine en 1996. ¿La polémica? Que casi no tenía diálogos, que mostraban a una Evita manipuladora y los argentinos la abucheaban durante las grabaciones.

La segunda polémica fue que Madonna se llevó un Globo de Oro por su trabajo, pero ni siquiera fue considerada en las nominaciones al Oscar y no tuvo reparo en decir que eran unos “hipócritas” en la Academia… Le damos la razón.

6. MTV 2003

El inicio del Siglo XXI vio nacer a nuevas estrellas pop: Britney Spears y Christina Aguilera. Ambas cantantes llegaron a la estratósfera de la popularidad mientras que Madonna estaba totalmente enfocada al dance.

Pues bien, en la entrega de los irreverentes premios MTV (famosos por ser los primeros en hacer colaboraciones entre artistas y puestas en escena dramáticas), ambas estrellas juveniles salieron a cantar junto a la reina del pop. ¿Y qué hizo para amadrinarlas en vez de darles una “patadita teatrera”? Darles beso en la boca… Nota: a Christina apenas le rozó los labios, pero a Britney le dio besazo de lengua. ¡¡La bomba!

7. Guy Ritchie, 2000

En 1998 se casó con el laureado cineasta británico Guy Ritchie luego de años turbulentos en materia de amores (había tenido un breve y violento matrimonio con Sean Penn en los 80, una relación abierta con Carlos León con quien tuvo a su hija Lourdes María y otros romances menores).

La estabilidad de Madonna con él llegó a un punto en el que vivían en Wiltshire Estate y eran dueños de un pub; procrearon a Rocco en 2000 y adoptaron David. La familia aparece en el documental I’m going to tell you a secret (2003) en el que hablan de la Kabbalah y todo era felicidad, hasta que en 2008 ella solicitó el divorcio inesperadamente en uno de los litigios monetarios y de custodia más largos del showbiz. En 2016, él declaro que Madonna era “contraproducente para la salud mental de sus hijos”.

8. Rocco, 2016

La custodia de los hijos de Madonna con Ritchie se dividió en seis meses por padre; cuando le tocaba volver de Inglaterra a pasar la Navidad con su mamá, Rocco no quiso ir; Madonna acudió a los juzgados y se hizo un escándalo mediático porque Ritchie dijo a los medios locales que Rocco no quería verla porque “Madonna era contraproducente para la seguridad interior del niño”.

Rocco la bloqueó de IG (donde solían salir juntos) y ella publicó por primera vez en sus redes su desesperación por verlo. En medio de la gira Rebel Heart lamentó que “la sociedad no apoya a las madres trabajadoras”. Se reconciliaron en 2018, pero Rocco aún vive en Inglaterra y ya no está obligado a verla.

9. Instagram

La reina del pop fue de las primeras celebridades en mudarse a la red social Instagram en la que compartía fotos familiares con sus hijos, novedades de su carrera y sus posturas feministas y socio políticas. Pero como casi todo el mundo, también compartió trozos de su intimidad, la más reciente fue una selfie en su baño, en la que se le ve una mínima lonjita y la cara en un mal ángulo, que dio lugar a que los usuarios la juzgaran por su apariencia y se atrevieran a criticarla por “salir así a los 60 años”. Qué tristeza de posts.

10. Maluma Baby

Madonna ha demostrado ser una gran cantante, bailarina y profesional, además de icono feminista y de la moda. Sin embargo, como todo artista ha tenido tropiezos musicales; el más reciente fue el sencillo “Medellín” del 2019, una colaboración con el reggetonero Maluma, una de las más grandes estrellas del panorama latino.

La recepción fue negativa por los críticos musicales y muchos fans que desaprobaron “lo básico del ritmo y que siempre reduzcan lo latino a ‘cha cha cha’”, dijo el crítico Xosé Xavier Nava. Otros fans defendieron que Madonna podía hacer lo que quisiera, pero la realidad es que luego de su lanzamiento en Spotify no se volvió a saber/hablar del tema fallido.

Por Gabriella Morales-Casas @CARASmexico

