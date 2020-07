Los ‘Avengers’ mandan mensaje a niño que salvó a su hermanita

Hulk, Thor y el Capitán América, integrantes de los Avengers, han mandado mensajes de apoyo y aliento al pequeño Bridger, quien salvó a su hermanita del ataque de un perro.

La historia del pequeño Bridger, quien vive en el estado de Wyoming, Estados Unidos, dio la vuelta al mundo al ser compartida en Instagram por su tía Nikki Walker, quien quiso revelar la valentía del pequeño de seis años de edad al salvar a su hermanita de ser atacada por un perro.

“Mi sobrino es un héroe que salvó a su hermanita del ataque de un perro. Él mismo asumió el ataque para que el perro no atrapara a su hermana. Más tarde me dijo: ‘Si alguien iba a morir, pensé que debía ser yo’. Llegó a casa del hospital anoche”, compartió Nikki, quien añadió en su escrito que esperaba que los ‘Avengers’ conocieran a su pequeño héroe y lo reclutaran en sus filas.

Pronto el pequeño tuvo estatus de héroe y no es para menos, pues no le importó resultar gravemente herido con tal de poner a salvo a su hermana.

La foto que compartió la tía de los pequeños se ha vuelto viral, llamó la atención de medios de comunicación de todo el mundo y también de varias celebridades, pues se conmovieron ante la valentía del niño.

Entre estas celebridades están varios actores y actrices que han interpretado a superhéroes, entre ellos del Universo Marvel.

Los Avengers se hacen presentes

Los mensajes de los héroes de Marvel comenzaron a llegarle al pequeño, como el de Mark Ruffalo, quien da vida a Hulk en la saga: “Querido Bridger, acabo de leer lo que te sucedió y quería comunicarme para decirte esto: Las personas que preocupan por salvar a los demás son las personas más heroicas y reflexivas que conozco. Realmente respeto y admiro tu valentía y tu corazón. La verdadera valentía no es dominar a las personas o luchar contra ellas o caminar como un tipo rudo. La valentía es saber y hacer lo correcto, incluso cuando puedas terminar lastimado de alguna manera. Eres más hombre que muchos, muchos que he visto o conocido. Con admiración, Mark Ruffalo (Bruce Banner / Hulk / Profesor)”, le expresó a través de la cuenta Instagram de Nikki.

Chris Evans, quien da vida al Capitán América, no se quedó atrás, y también acudió al llamado: “Leí tu historia, vi lo que hiciste. Estoy seguro de que lo has escuchado varias veces en los últimos días, pero déjame ser el primo en decirte, amigo, eres un héroe. Lo que hiciste fue tan valiente y desinteresado. Tu hermana es tan afortunada de tenerte como su hermano mayor. Tus padres deben estar tan orgullosos de ti…Voy a buscar tu dirección y te voy a mandar un auténtico escudo del Capitán América, porque amigo, tú te lo mereces. Sigue siendo el hombre que eres, necesitamos gente como tú. Aguanta, sé que la recuperación será dura. Pero, basado en lo que he visto, se que no hay mucho que te pueda detener”, prometió el actor.

Otro de los ‘Avengers’ también se unió al llamado, Thor –interpretado por Chris Hemsworth-– le escribió: “Hizo algo que no mucha gente haría, se puso entre el perro y su hermana, y recibió todo el ataque en él…Solo quiero decir, Bridger eres toda una inspiración, tu valor es increíble y todos estamos tan impresionados…A mí y a todo el equipo nos honraría tenerte en el equipo…Mantente fuerte y hablaremos pronto”.

Otras estrellas más se han unido a los ‘Avengers’ para mandarle sus mejores deseos para que Bridger pronto se recupere del ataque del perro.

Por Alejandra Morón Instagram: @moronitas