Los hijos de Fernando del Solar tienen sarampión

Por Alejandra Morón @CARASmexico

Fernando del Solar reveló que sus hijos tienen sarampión al programa ‘De primera mano’, donde además compartió que estuvo hospitalizado durante 50 días.

Durante el programa, el conductor informó que Luciano, de 12 años, y Paolo, de 9, están enfermos.

“Desde el jueves pasado les dio sarampión, comenzaron con ronchitas por todo el cuerpo, obviamente le pregunté a mi madre: ‘mamá, me diste la vacuna de sarampión’ me dijo ‘sí, sí, quédate tranquilo’ entonces por eso a mí no me pegó, no tengo nada y mis chicos ya van de salida”, reveló.

Además, Fernando del Solar reveló que fue sometido a una traqueotomía luego de haber ingresado al hospital a cauda de una fuerte neumonía.

Explicó que este procedimiento que se le realizó una pequeña apertura en el cuello para que pudiera respirar.

“Gracias a Dios ya estoy, después de varios días, como 50 días. Estuvo tremendo. El 21 de diciembre ingrese al hospital. Perdí mucho peso y me alimentaron por mucho tiempo a través de una sondita que va por la nariz hasta el estómago”, dijo Fernando del Solar.

Recientemente, el 5 de abril, Fernando del Solar celebró 47 años de vida y lo hizo acompañado de su novia e hijos.

“Qué buen cumple me pasé. Aquí en casa me consintieron con una comida deliciosa, pizza casera, vinito y helado, cortesía de mi @AAnna29238195. Estuvieron mis niños y cortamos el pastel…”, dijo a través de sus redes sociales.

“Un gran cumple, donde disfruté de Kung Fu Panda y reímos todos. Gracias totales, jefazo”, compartió.