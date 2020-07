Los tuits que acusaban a Ellen DeGeneres de ser ‘falsa y grosera’

Ahora que investigan el show de Ellen DeGeneres por “ambiente laboral tóxico”, recordamos algunos tuits en los que se le acusaba a la conductora de ser ‘falsa y grosera’.

Todo comenzó cuando de pronto un hashtag con el nombre de la conductora se colocó entre las tendencias de Twitter tras un posteo que el comediante Kevin T. Porter subió en su cuenta donde invitó a sus seguidores a contar las malas experiencias que habían tenido con la conductora.

Right now we all need a little kindness. You know, like Ellen Degeneres always talks about! 😊❤️

She’s also notoriously one of the meanest people alive

Respond to this with the most insane stories you’ve heard about Ellen being mean & I’ll match every one w/ $2 to @LAFoodBank

— Kevin T. Porter (@KevinTPorter) March 20, 2020