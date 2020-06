Lucero sorprende con foto inédita de su adolescencia

Lucero compartió un nostálgico recuerdo de su juventud

Lucero comenzó su carrera artística desde que era muy joven; la cantante participó en diversos programas de televisión, tales como Chiquilladas y Alegrías de mediodía, cuando tenía tan solo 10 años de edad. Posteriormente, fue a los 13 años que grabó su primero álbum musical, con el cual despegó su carrera como cantante.

‘La novia de América’ ha atravesado por múltiples experiencias artísticas que actualmente la han posicionado como una de las figuras musicales más exitosas de los últimos tiempos. Por lo mismo, Lucero no dudó en compartir un grato recuerdo de su juventud con sus seguidores.

La cantante publicó una foto inédita de su adolescencia

A través de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de Cuéntame sorprendió a sus fanáticos con una nostálgica foto de su adolescencia, en la cual tenía tan solo 15 años de edad.

“#TBT a esta fotito. Tenía como 15 años y es un #LuceroMomento muy especial porque me acuerdo perfecto que estaba grabando mis primeros discos y disfrutando muchísimo cada sueño, ilusionada con todo lo que estaba llegando a mi vida. ¿Ustedes qué recuerdo tienen guardado en su corazón?”



La fotografía causó revuelo en la red social y recibió múltiples mensajes positivos por parte de sus seguidores, quienes resaltaron la inigualable belleza que caracteriza a Lucero:

“Tú si puedes decir…. siempre he sido bonita… y te creemos, nunca te hagas nada de cirugías porfa.”, “Que tenía un póster enorme tuyo en mi cuarto y me peinaba igual.”, “Desde siempre has sido tan bella, y no sólo físicamente, tus ojos reflejan mucha luz y una paz inexplicable, eres un ángel.”, y “Qué bonita la Lucerito. Tengo los mejores recuerdos de la vida porque siempre has estado presente en ella. No pude haber tenido mejor compañía que la tuya, tu música, tus novelas, tu carrera. Los atesoro en mi corazón por siempre. Te amo.”, fueron algunas de las muestras de apoyo y cariño que le dejaron sus fanáticos en la publicación.



Por: Gabriela Velasco Ceja@gabrielavceja

Te puede interesar: Lucero celebra los 15 años de su hija Lucerito