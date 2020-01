¡Luis Miguel reaparece en Madrid, España!

Por Alejandra Morón Instagram: @moronitas

Luis Miguel sigue conquistando España, aunque no musicalmente hablando. El llamado ‘Sol de México’ se encuentra en el país ibérico donde fue captado junto a la chef Maru Ávila.

La fotografía, que fue compartida en el Instagram de la chef, ha provocado algunos comentarios respecto al físico del intérprete de “Culpable o no”, en los que muchos aseguran que se ve un poco ‘viejo’, aunque otros lo defienden y lanzan piropos.

“Wow, se ve mayor”, “Los años pasan factura”, “Para su edad se ve muy atropellado por la vida”, dicen algunos comentarios.

Pero sus más fieles fans han salido en defensa del cantante mexicano: “¿Quieren que pasen los años y esté igual?”, “Qué bello Luis Miguel”, “La gente envejece, pretenden que seamos jóvenes para siempre”, dicen algunos internautas.

Lo cierto es que Luis Miguel seguirá provocando suspiros.

La segunda temporada de Luis Miguel, la serie

Netflix anunció recientemente que será en febrero cuando den comienzo las grabaciones de lo que será la segunda temporada de Luis Miguel, la serie.

La serie está inspirada en la vida del cantante y continuaremos viendo a Diego Boneta, como protagonista y quien estará acompañado por Camila Sodi, Juan Pablo Zurita y Martín Bello, entre otros.

Respecto a este tema, Aracely Arámbula se ha querido pronunciar y adelantar que su historia no aparecerá en la segunda temporada.

“Esta segunda temporada yo no salgo, me quedo tranquila porque no sale nada mío”, dijo a los medios que la esperaban en la alfombra roja en República Dominicana.