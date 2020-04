Luis Miguel: un hombre de relaciones profundas

No importa cuántos affaires han pasado por su vida, lo que sabemos es que a Luis Miguel le gusta estar en pareja… aunque no lo parezca.

La foto apareció en TvyNovelas en 1988: un leonino Luis Miguel se recargaba en la melena rizada de Mariana Yazbek, la fotógrafa mexicana que fue su gran amor juvenil y el único que se le conoció por años.

Pero pasó mucho tiempo antes de que el cantante tuviera una relación seria. Era sabido que al terminar los premios TvyNovelas en los 80 se iba acompañado de alguna celebridad que se subía a su camioneta y era captada por los chismosos: Thalía, Paulina Rubio, Adela Noriega…

“Eso pasó toooodos los años por venir, o sea, se dio a todas” dijo Martha Figueroa en una entrevista de 2018 en La Taquilla, a propósito de su libro Micky: un tributo diferente.

Lo que se sabía entonces en las únicas revistas de espectáculos influyentes (TvyNovelas y Tele-Guía) era que Luis Miguel tenía una novia secreta llamada Érika Camil (hoy Issabela Camil) con la que anduvo por años, incluidos los breaks.

Nunca se supo cuándo terminaron, pero fue hasta 1994 cuando se le vio con una novia del brazo y no fue ella…

Daisy Fuentes

Se trataba de la conductora cubana Daisy Fuentes, quien trabajaba en MTV y fue su primera novia oficial en los medios. La también modelo intentó negarlo en cuanta entrevista pudo, hasta que lo aceptó en una un programa en Miami, en 1995. “Pues ahí están las fotos, no puede negarse y estoy contenta, pero entiendan que no voy a hablar de eso”.

Estuvieron juntos hasta 1997 cuando tuvieron un impasse, año en el que Luis Miguel acudió con Salma Hayek a los premios Oscar. En 1998, Luis Miguel volvió con Daisy y, curiosamente, fueron juntos a los premios de la Academia en 1998, porque ella era rostro de Revlon marca patrocinadora del evento. La estabilidad no duró mucho y terminaron definitivamente ese mismo año.

Entre 2010 y 2012 se volvieron a ver, quizás como amigos o quizás no, pero Daisy se casó con el cantante pop Richard Marx en 2015 y con ello terminaron los rumores, que hablaban de un presunto embarazo de ella con Luis Miguel, que nunca sucedió.

Mariah Carey

Con la súper estrella del R&B se dejó ver en 1999 por primera vez en Nueva York, paseando de la mano en la calle, como nunca antes. Mariah comentó en una entrevista en un programa argentino que ella lo propuso porque así evitarían a los paparazzi.

También contó que se conocieron en Aspen en el otoño de 1998 ya que tenían en común a los amigos que rentaron las casas de ambos, ellos les armaron una blind date y cenaron una noche previa a Navidad; él la invitó a pasar el Año Nuevo y la cautivó. El romance duró tres años.

Se pasearon por Marbella, Miami y Nueva York sin reservas y a diferencia de sus otras novias, la ex esposa de Tommy Mottola contaba cuánto lo amaba y cómo le encantaba que fuera una súper estrella latina. Inclusive, el ex mánager argentino del cantante, Polo Martínez, afirma que grabaron un tema juntos para el disco Rainbow de Mariah, pero que a Luis Miguel no le gustó y ese fue el principio del fin.

Nunca se supo por qué terminaron, pero los rumores apuntaron a infidelidades mutuas. Mariah cayó en una depresión en 2001 y se dijo que fue por causa del mexicano, pero 17 años después ella confesó en Oprah que fue por bipolaridad.

Luis Miguel, por su parte, habló de Mariah en el programa español Corazón de verano en 2002: “La relación con ella fue muy positiva y quiero quedarme con eso”.

Myrka Dellanos

Con la presentadora cubano americana Myrka Dellanos la cosa no fue diferente. Se conocieron a finales de 1999 cuando ella la entrevistó en Univisión con motivo del lanzamiento del álbum Amarte es un placer. Él quedó encantado, pero la invitó a salir hasta 2002.

La revista People confirmó la relación en 2003. Él tenía 33, número que le dio título al disco que lanzó en ese momento y que incluía el tema “Te necesito” con un mood muy caribeño.

Myrka le llevaba cinco años y adelgazó muchísimo (por entonces se publicó en Escándalo TV que él le pagó una lipoescultura que lució en los Premios Juventud de 2004). El romance coincidió con el momento en el que la famosa periodista dejó su programa Primer Impacto en Univisión.

“Pero no fue para viajar con él, yo tomé esa decisión porque quería algo diferente en mi carrera que fue mi nuevo programa En Exclusiva con Myrka Dellanos”, dijo a El Gordo y la Flaca en 2018.

El noviazgo terminó en 2005 y también hubo rumores de que estaba devastada, los cuales cobraron relevancia cuando en 2008 Myrka se casó con el farmacéutico Ulises Alonso, quien además de poco agraciado, resultó ser un golpeador. Afortunadamente, la periodista salió avante de ese capítulo de vida.

Cuando la serie de Luis Miguel salió en Netflix, Dellanos publicó en su Instagram un #TBT con él, la foto decía “aquí felices y bronceados”, que denotó un buen recuerdo hacia el cantante.

Aracely Arámbula

En mayo de 2005, a tres meses de la ruptura con Myrka, Luis Miguel se dejó ver sin ningún reparo en la Plaza de San Marcos, en Venecia, con la actriz mexicana Aracely Arámbula, quien por entonces tenía 30 años y acababa de lanzar su disco grupero.

Además, en su tradicional concierto en Las Vegas el 15 de septiembre, el Sol le cantó “La gloria eres tú” a la actriz, quien se encontraba en primera fila.

Las fotografías de los enamorados fueron más recurrentes, pero lo que resultó inédito fue verlos en familia en Disney con Álex Basteri y Michelle Salas. De esa sólida relación de dos años que emocionó a todas las fans de Luis Miguel nacieron dos niños.

Fue el propio cantante quien confirmó la noticia en la conferencia de prensa en Nueva York, en diciembre de 2006, para presentar su álbum Navidades con Luis Miguel. Estaba feliz: “Esta Navidad va a ser muy especial y divertida… Lo que pasa es que esta noticia es tan especial y tan bonita que no me queda otra alternativa que compartirla con todos ustedes, que han sido parte importante en mi desarrollo como artista. Es niño y se llamará Miguel”.

El nacimiento de Miguelito fue el 1 de enero de 2007. La pareja y su primogénito aparecieron en la portada de la revista española Hola! Aracely afirmó que “era un bebé deseado”.

Parecía que Luis Miguel por fin había sentado cabeza, especialmente porque al año siguiente Aracely estaba embarazada de nuevo y tenía un programa sobre maternidad en Miami. El 18 de diciembre de 2008 nació Daniel y de nuevo lo presentaron en la misma revista.

Pero algo marchaba mal… Si bien la primera sesión de fotos con Miguel fue muy celebrada, la segunda fue objeto de sospechas y hasta de análisis de lenguaje corporal por parte de algunos medios: “no la abraza, se ven forzados”. La ruptura llegó en 2009.

Los trascendidos eran que el cantante se hartó de la familia de la actriz. En principio, Aracely no hablaba del asunto, pero al paso del tiempo usó los micrófonos para revelar que el cantante no veía a sus hijos y no pasaba pensión, quejas que persisten al día de hoy, junto con indirectas de ella en sus redes sociales.

El gran solitario

En los años por venir han desfilado por su agenda numerosas modelos extranjeras y caucásicas en diferentes momentos. Las más recientes fueron la corista Kasia Sowinska en 2017 y la modelo Mollie Gould, en 2019, con quien sigue de novio hasta nuevo aviso…

Si lo miramos objetivamente, ha sido un hombre de relaciones largas. El cantante romántico ha conocido el amor y el desamor tantas veces como lo ha cantado, quizás sea infiel y se aburra rápido, lo cierto es que a los 50 años se niega a estar solo… como dice su canción.

Por Gabriella Morales-Casas @CARASmexico

