Machine Gun Kelly y Megan Fox, ¿de romance?

Tras el anuncio de su separación con Brian Austin Green, Megan Fox se deja ver muy entusiasmada con el rapero Machine Gun Kelly.

Este miércoles Machine Gun Kelly ha estrenado el videoclip de su nuevo sencillo ‘Bloody Valentine’ con una protagonista inesperada: Megan Fox.

El rapero conoció a la actriz recientemente mientras trabajaban juntos en la película ‘Midnight in the Switchgrass’ y la química entre ambos resulta innegable.

El video musical arranca con Meghan y el músico en la cama, donde ella le retiene atado y con la boca tapada con cinta.

En los tres y minutos y medio que dura la producción, no faltan escenas sugerentes en una sauna bajo una intensa luz roja o besos a través de la mordaza que lleva puesta Kelly.

Resulta innegable que esta nueva colaboración entre los dos artistas llega en un momento delicado debido a los rumores que les atribuyen algo más que una amistad y que citan este supuesto romance como el motivo de la separación de Megan de su exmarido Brian Austin Green.

Sin embargo, el actor -que tiene tres hijos con la famosa intérprete- negó que una infidelidad hubiese sido el detonante de su ruptura cuando hace unos días confirmó el final de su matrimonio a través de su propio podcast.

En realidad, Brian dio a entender que no descarta que en un futuro su ex inicie una relación sentimental con Machine Gun Kelly, pero está convencido de que no lo hizo mientras ellos aún estaban casados.

“No le conozco en persona, pero Megan y yo hemos hablado de él y por ahora son solo amigos. Por lo que me ha contado ella, es un tipo auténtico y muy amable. Me fío mucho de su criterio. Siempre ha juzgado muy bien a los demás”, aseguró Brian para dar indirectamente el visto bueno a un hipotético noviazgo de Megan con el músico.

