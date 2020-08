¡Magneto está de regreso! Vuela, vuela de manera virtual

Magneto, el exitoso grupo de la década de los 90’s está de regreso y ofrecerá su primer concierto virtual este 29 de agosto.

¡Magneto está de vuelta! El exitoso grupo de la década de los 90’s se une a los conciertos virtuales el próximo 29 de agosto, con el fin de apoyar al sector salud que se encuentra combatiendo al covid-19 que azota al mundo, pues parte del dinero recaudado será donado y así contribuir ante la pandemia.

En entrevista para CARAS.com.mx, Alan Ibarra, integrante de la banda, asegura que este concierto surge con dos fines: seguir haciendo lo que les gusta y tener la oportunidad de ayudar a la gente.

“Muchos artistas en general estamos buscando dos cosas. En primera, la manera de seguir acercándonos a la gente y poder continuar haciendo lo que amamos que, en mi caso, es cantar; en segunda, tener la oportunidad de ayudar a la gente, ayudar a nuestros héroes de la salud que están en la primera línea de la batalla”, dijo.

Este show hará un recorrido musical de más de 30 años de carrera, mostrando aquellos clásicos como “Vuela, vuela”, así como la parte nostálgica con “Malherido”, esta última canción que es la favorita de Alan y que ahora tendrá una acústica diferente.

“Lo interesante musicalmente es que estamos haciendo versiones nuevas de los hits que la gente ya escuchó en “90’s Pop Tour” y ha visto en otras giras, tocaremos canciones de Magneto que no se han escuchado hace años en vivo y haremos versiones interesantes de estas acústicas. Se trata de hacer una cosa muy rica e íntima para nuestros fans y espectadores, estos arreglos nuevos creo que musicalmente van enriquecer el espectáculo”, reveló.

“Mi canción favorita es ‘Malherido’, la estructura armónica y la melodía me parecen algo súper original y algo de esas canciones que se vuelven atemporales es que no importa cuándo las escuches, y aunque puede cambiar el arreglo y la versión, son canciones que se van a quedar por siempre en el gusto de la gente”, agregó.

Para ellos esta experiencia virtual es algo nuevo, pero de alguna manera creen que es una nueva forma de llegar a sus fans; sin embargo, extrañarán los gritos al empezar a interpretar una canción.

“Es raro y muy extraño, el artista vive de la reacción de la gente. Hay veces que cantas una parte, nota o frase, y la gente se desborda de la emoción. Hay veces que tú no sabes qué pasó o qué hiciste pero están los gritos y eso es un regalo”, compartió.

“Desafortunadamente es una experiencia que no vamos a poder tener y bueno también entendemos que son circunstancias ajenas a nosotros, pero vamos a encontrar el gusto. Nosotros no lo habíamos hecho y creo que va a estar muy linda la experiencia, pero lo más importante es no dejar de hacer lo que uno quiere”, afirmó.

Ante la actual situación, Alan dijo que no será su único acercamiento con su público, y es que a través de la aplicación de ViBox el cantante ha mandado saludos.

“Estoy en ViBox, que es una plataforma para mandar saludos, cantar un pedacito de una canción y estar cerca de la gente. Tiene mucha magia porque a través de un pequeño fragmento de un video puedes mandar a los usuarios saludos, ellos están ahí por nosotros y nosotros seguimos por ellos”, sostuvo.

A comparación de los años 90’s, el también actor dijo que extrañaba la tranquilidad con la que vivía y las producciones, a pesar de ello no regresaría a esos tiempos pues fue muy desgastante para ellos.

“La tranquilidad y la vida eran diferentes. Nosotros éramos chamacos de veintitantos años y nuestras preocupaciones eran otras, era tener tiempo de estar con nuestras novias, amigos y familia, extraño esa parte cuando podías estar tranquilo, disfrutar tu coche y no estar preocupado por la seguridad”, recordó.

“Nuestra atención estaba en otras cosas, es algo que sí extraño. Otra cosa que extraño son las producciones, todo lo que tenía que ver con hacer un disco nuevo, se tomaban su tiempo para probar canciones, grabar, compositores para construir canciones. También hay una parte que te dan los años que cada viaje, show y experiencia lo valoras más. Creo que a todos nos fue fantástico, pero en los últimos años fue desgastante, la empresa que nos manejaba nos tenía a un ritmo de trabajo brutal, sí extraño cosas pero no las cambiaría”, finalizó.

Por Janayna Mendoza @CARASmexico