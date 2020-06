Tienen fortuna, éxito y fama, pero parece ser que al clan Kardashian – Jenner las persigue una maldición

La familia Kardashian – Jenner es una de las más poderosas e influyentes en Hollywood; Khloé, Kim, Kourtney, Kris, Kendall y Kylie han generado una fortuna con el paso de los años, principalmente gracias a su participación en el reality show Keeping Up With The Kardashians, que lleva al aire desde el año 2007.

Si bien el clan Kardashian tiene fama, fortuna y éxito, algunos fanáticos creen que a las empresarias las persigue una maldición relacionada con el amor; todas han tenido fracasos románticos y ninguna ha podido tener una relación estable y formal.

La maldición que persigue a la familia Kardashian

Kylie Jenner

La menor de las Kardashian quedó embarazada de Travis Scott hace alrededor de tres años y ahora tiene una hermosa bebé de dos años de edad; sin embargo, la creadora de Kylie Cosmetics nunca se casó con el rapero e incluso decidieron separarse a finales del 2019.

Antes de comenzar su relación con el padre de Stormi, Kylie mantuvo un largo noviazgo con Tyga, quien fue acusado de serle infiel en múltiples ocasiones, razón por la que finalmente terminaron separándose.

Kendall Jenner

La reconocida modelo ha sido vinculada sentimentalmente con distintas celebridades; Harry Styles, Ben Simmons y Anwar Hadid han sido algunos de los famosos que han formado parte del historial romántico de Kendall. Sin embargo, la hermana mayor de Kylie no ha logrado tener una relación duradera, formal ni estable.

Khloé Kardashian

Una de las decepciones amorosas más drásticas fue la que vivió Khloé Kardashian en febrero del 2019, cuando su pareja y padre de su hija, Tristan Thompson, se involucró con la ex mejor amiga de Kylie Jenner, Jordyn Woods. La empresaria consideraba a Jordyn como una hermana, por lo que el escándalo relacionado con el jugador de baloncesto fue un golpe muy duro para ella.

Esa no fue la primera vez que Thompson engañó a Khloé, pues cuando ella estaba embarazada, se dio a conocer la noticia de que el deportista le había sido infiel.

Kourtney Kardashian

Actualmente, Kourtney y Scott Disick tienen tres hijos juntos; sin embargo, fue en el 2015 cuando la madre de Mason, Reign y Penelope descubrió las infidelidades de su ex pareja, razón por la que terminaron separándose. Tiempo después, el modelo y actor se involucró sentimentalmente con Sofia Richie, aunque actualmente se encuentra soltero.

Kim Kardashian

Kim es la única que lleva un matrimonio estable; la empresaria lleva seis años de casada con Kanye West, y aunque su matrimonio se ha visto envuelto en múltiples polémicas y rumores de infidelidad y separación, las celebridades de Hollywood han demostrado ser una familia unida al lado de sus hijos Chicago, North, Psalm y Saint.

Kris Jenner

La matriarca del clan Kardashian – Jenner se casó en 1978 con Robert Kardashian, con quien tuvo a sus cuatro hijos: Kourtney, Kim, Khloé y Rob. Su relación no prosperó, y en el año 1991, la empresaria se casó con Bruce Jenner, con quien tuvo a Kylie y Kendall. Años después, su esposo dio a conocer en los medios su transición de género; actualmente es conocida como Caitlyn Jenner.