Manolo Caro rompe tabús con ‘Alguien tiene que morir’

Es Manolo Caro quien en cada proyecto se encarga de poner la conversación sobre la mesa. Su nueva creación no es la excepción.

Isaac Hernández y Alejandro Speitzer se suben al barco en ‘Alguien tiene que morir’, la miniserie de 3 episodios de Manolo Caro que se estrena el 16 de octubre, y estamos seguros de que con esta historia, nos darán de qué hablar.

PENSAR FUERA DE LA CAJA

Manolo Caro

Después de que “La casa de las flores” se convirtiera en un fenómeno mundial, Manolo Caro buscaba salirse de la comedia y retarse a sí mismo. De la mano de Netflix, encontró la oportunidad para desarrollar algo distinto a lo que nos tiene acostumbrados y este mes nos presenta Alguien tiene que morir, una miniserie de drama que se desarrolla en el país ibérico en los años 50 y que gira en torno a una sociedad conservadora durante el franquismo.

“Sabía que tenía que reinventarme un poco porque cuando pasa un fenómeno como esa serie (La casa de las flores), que nos dio la oportunidad de viajar tanto y fue muy comentada, el siguiente proyecto lo primero que quieres hacer es comparar si es mejor o peor; ahí tomé la decisión de realizar algo completamente diferente. La historia ya la tenía en mi cabeza, siempre tuve claro que buscaba hablar de este tema, de un momento de opresión. Ahora radico en España y se presentó la oportunidad de hacerla aquí”, nos cuenta el director de la serie.

Si por algo se caracteriza, es por incluir temas que representan a las minorías. Alguien tiene que morir no es la excepción.

“Para mí, es una asignatura pendiente, al principio hacía las cosas desde una osadía y creo que ni me daba cuenta de lo que ponía sobre la mesa, pero con el tiempo entendí que tenía la oportunidad, sin querer jugar al psicólogo, de que puedes cambiarle la vida a algunas personas. Pelear por los derechos, por la igualdad y por las cosas que me mueven es esencial. No me quiero volver una persona con un discurso que dé hueva, ni convertirme en activista. Soy un realizador que alza la voz para ciertas cuestiones, me gusta poner el dedo en la llaga y abrir la conversación”, agrega Caro.

“Por ejemplo, en mi rubro, que es el mundo del cine y la televisión, me dicen ‘ay, ¿por qué metes a tantos personajes gays?’, y lo que creo es que cuando era niño no había representación de lo que era y eso me conflictuaba muchísimo. Pienso que es muy importante darle a las nuevas generaciones esa posibilidad de verse retratados en las historias, y vean que sí pueden ser los protagonistas”.

Gracias a las plataformas digitales, Manolo ha podido cruzar fronteras y llevar sus propuestas audiovisuales al mundo entero, para así mostrar el talento que existe en México si de entretenimiento hablamos. “Eso es una cosa muy padre que aprendí con Netflix. Estaba bien contento con mi carrera, el público asistía a las salas de cine o al teatro. De repente, cuando sale La casa de las flores, hice una gira que me sentía rockstar porque fuimos a Argentina, Colombia, España, entre otros.

Me escribieron de países que ni siquiera conozco, y reconozco que se me quitó este apetito que creo que todos hemos tenido –y más en México– que estamos al lado de Estados Unidos. Empecé a hacer lo que me gusta sin tener en la mira al público anglosajón. Hoy puedo decir ‘¡qué padre que desde nuestra trinchera podemos contar una historia que es una farsa de las Lomas de Chapultepec y llega a todo el mundo!’”, confiesa el realizador.

NUEVOS HORIZONTES

Isaac Hernández

Hemos escuchado el nombre de Isaac Hernández en un sinfín de ocasiones. Su talento como bailarín de ballet lo ha llevado a ser reconocido internacionalmente con el máximo galardón de su disciplina: el Benois de la Danse. Ahora, el tapatío nos muestra una nueva faceta en su carrera, pues incursiona en la televisión de la mano de Manolo Caro y un gran elenco, experiencia que considera fascinante, no solo por tener la oportunidad de realizar otro tipo de arte, sino que logra mostrar el significado que tiene la danza ante miles de personas.

Cuando Caro le hizo la propuesta de actuar en esta serie a Isaac, el bailarín no dudó ni un segundo en aceptar. ¿Qué mejor manera de acercar al público con el ballet que hacerlo en una serie de Netflix?

“Estaba de gira en Chicago y me preparaba para ir a una función cuando Manolo me dijo que tenía un proyecto y que había pensado en un personaje para mí. Era un bailarín y más o menos me explicó del guion y cómo podíamos hablar de ciertos temas, me preguntó si creía que lo podía hacer; me puse muy nervioso pero le dije que sí, porque me encantó el personaje. No sabía que iban a estar Carmen Maura, Ester Expósito ni tantos otros grandísimos actores que formaron parte del elenco. En la primera lectura del guion con todo el reparto me cayó el veinte, y honestamente fue impresionante vivir esa experiencia”, nos cuenta Isaac Hernández.

Lázaro, es el personaje que interpreta, y comparte muchas cosas en común con este, pero también nos confiesa que tuvo muchos retos que enfrentar para lograr la representación.

“Despertó mucha empatía en mí desde el principio. El hambre y la curiosidad que tiene por la vida me llamaron mucho la atención y me acercaron mucho a él. Pero de igual forma los desafíos fueron grandes, por ejemplo, nunca me imaginé en hacer estas escenas tan fuertes o situaciones que son difíciles, y probablemente mi familia se va a sentir un poco incómoda cuando las vean. Tuve que superar esas limitaciones que tu propia mente, o la falta de experiencia, te pueden llegar a causar. Aunque la verdad es que todos me trataron como un actor más y eso lo agradezco porque me permitió desenvolver mi papel de acuerdo con lo que sucedía en la historia”, explica el bailarín.

Para Isaac Hernández, “Alguien tiene que morir” es una forma de romper con ciertas creencias u opiniones sobre el ballet y enseñar al público más sobre su pasión.

“Hay cosas que no podemos ignorar y fue una de las mayores inspiraciones para aceptar hacer este proyecto. Tocar temas donde las artes tienen un posicionamiento social. En México es el machismo o la falta de conocimiento, porque el ballet es una de las profesiones más respetadas y aspiracionales que hay en muchos países, por ejemplo, en Rusia; definitivamente me gustaba la idea de interpretar a Lázaro para levantar esas preguntas y reimaginar en la mente de los espectadores que ven este tipo de contenidos para reposicionar la danza como algo que puede ser una profesión de la que puedes vivir dignamente”, confiesa el tapatío.

“Hay mucho a lo largo de la serie que va a despertar debates y me gusta que se cuestionen las diferentes realidades que se viven alrededor del mundo. Creo que es un gran acierto de Manolo que tenga el valor de ser el responsable de las preguntas incómodas… Al final de cuentas hay quien va a estar en desacuerdo con las temáticas que pone sobre la mesa y eso es el lugar de un artista, lograr que no se den por solucionadas, porque falta mucho por hacer en nuestro país para que las artes sean

respetadas”, con esta determinación finaliza nuestra entrevista con Isaac Hernández.

EL MOMENTO PERFECTO

Alejandro Speitzer

Conocimos a Alejandro Speitzer desde que era un niño. A sus 25 años, lleva una trayectoria artística de 20.

Actualmente, el joven actor ha dado un salto importante en su carrera. Su constancia y dedicación le han permitido evolucionar de una manera gradual. Después de su exitosa participación en Oscuro deseo (2020), junto a Maite Perroni, Speitzer regresa a la pantalla chica en este thriller. Hay quienes lo consideran el hombre del momento, pero su sencillez no le permite ver eso, sino un hambre insaciable por interpretar.

Desde que trabajaron juntos en el teatro, ha hecho una mancuerna increíble con Manolo Caro y eso lo transportó al el set de televisión.

“Es un poco complicado ganarse el respeto con los años y en ocasiones puede ser que te digan que eres el bonito, el fuerte o el guapo pero lo que hago con eso es tomar las críticas constructivas, crecer y demostrar que esto es lo que me apasiona y lo que quiero realizar. Hasta el momento pienso que he tomado decisiones acertadas y he aceptado personajes que me hacen ver como un actor para asentar que puedo ir de un lado a otro”, comenta el intérprete.

Con esta determinación, Alejandro llega a esta serie para superar desafíos actorales y aprender más sobre la profesión. En “Alguien tiene que morir” , interpreta al hijo de Cecilia Suárez, un joven que regresa a España, después de pasar una temporada en México.

“Bajé cerca de 10 kilos para el personaje. Tuve que investigar ciertas cosas de la historia para entender lo que se vivía, soy mexicano y no me hubiera atrevido a hacer algo sin profundizar. En los trabajos de mesa conocí a actores que vivieron esas situaciones, como lo es Carmen Maura, y eso fue de mucha ayuda para mí, poder escuchar ciertas anécdotas, tener esas reflexiones que me acercaban un poco más a esos tiempos. A entender lo que se vivía y cómo lo vivían”, nos comparte el actor sobre su preparación para crear a Gabino.

Para el actor, es fundamental que las historias en las que participa hagan reflexionar. “Siempre he sido muy partidario de hacer cosas que generen una conversación.

Eso hace a los proyectos diferentes, y esta historia va a dar mucho de qué hablar, van a surgir muchas observaciones a raíz de esto”, explica el joven. La serie también habla de la homofobia y de cómo es que las apariencias juegan un papel clave en la sociedad, Speitzer nos invita a que a través de esta historia, pongamos el dedo sobre el renglón y generemos conciencia de lo que vivimos.

“Creo que de cierta forma hemos evolucionado mucho, pero parece que estamos en una rueda de la fortuna en la que volvemos a lo mismo y hay países en donde existe mucho odio todavía en cuanto a la homosexualidad; poner eso sobre la mesa y darnos cuenta de que hace más de 50 años sucedían estas cosas y que al día de hoy no hemos crecido tanto como pensamos, creo que será una buena cachetada al espectador”, comenta.

Definitivamente, Alejandro Speitzer es una de las figuras que no dejan de ser una promesa actoral y que hay que tener en la mira. Sus capacidades histriónicas hoy le rinden frutos; pero si algo ha aprendido el artista a lo largo de su trayectoria, es que busca enfocarse en crear contenido de calidad.

“Con el tiempo he entendido que no hay que creerse nada, hay que seguir adelante y enfocarse en el objetivo que uno como actor debe tener que es contar historias, conseguir que los personajes conecten con la audiencia y nada más, al final, el éxito viene y va y lo único con lo que te quedas es con esta pasión y respeto a la profesión que es lo que te ayuda a crecer”, concluye.

Por Mari Tere Lelo de Larrea @CARASmexico