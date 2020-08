“Marcho porque quiero libertad y respeto para todas”: Natasha Dupeyrón

Natasha Dupeyrón es una joven actriz que se define como feminista en su cuenta Instagram, por ello quisimos platicar con ella para saber su opinión acerca de este tema.

La actriz Natasha Dupeyrón no solo ha marchado con cientos de mujeres para exigir justicia y equidad de género; sino que además lanzó el podcast llamado ‘Mala Mujer’ en los cuales se abordan temas como el amor propio, al aborto, terapia y el abuso, teniendo especialistas como invitados.

Así que cuando pensamos en entrevistar a algunas actrices para que nos dieran su opinión sobre feminismo, equidad de género y machismo, entre otras cosas, pensamos en esta joven actriz.

¿Qué significa ser mujer para ti?

Significa muchas cosas: sensibilidad, poder, valentía. Ser mujer significa ser fuerte aunque no quieras, significa alzar la voz y luchar por tus derechos en un mundo patriarcal. Ser mujer no es fácil, pero es bello y divertido. Ser mujer es aprender de todo para salir adelante, es independencia y creatividad.

¿Te consideras feminista?

Estoy en una búsqueda intensa para ser 100% feminista. En una cultura machista, es difícil cambiar de un día a otro, pero es necesario y es urgente que todas y todos nos consideremos 100% feministas.

¿Qué es el feminismo para ti?

Un movimiento que cura heridas pasadas, que habla de libertad, igualdad y amor para todas y para todos.

A un año de las protestas del 16 de agosto, ¿qué tanto se avanzó respecto a los derechos de las mujeres, su seguridad y la equidad de género?

Nos falta un largo camino por recorrer.

¿Te has unido a marchas feministas y por qué?

Sí, he marchado varías veces, porque soy mujer y sería tonto no estar de mi lado. Marcho porque el feminismo me liberó de muchas culpas impuestas por mi cultura machista. Este movimiento me recordó que tengo derechos que hoy no disfruto. Marcho porque quiero libertad y respeto para todas.

¿Cómo pueden los hombres ayudar a las mujeres en su lucha?

Uniéndose a este movimiento. Los hombres no entienden todavía que el feminismo no es un movimiento de y para mujeres. Este movimiento también los libera a ellos de toda la presión machista que tienen. El feminismo hace hombres sensibles y amorosos.

¿Cómo logra una mujer el empoderamiento femenino?

Es un camino complicado porque crecimos en un país misógino y machista, donde nos dijeron desde chiquitas que no somos valiosas. La información te da poder, leer más sobre este movimiento, estudiando y aplicando la sororidad, trabajando en nuestro autoestima.

¿Cuál sería el mensaje que le enviarías a los hombres machistas?

Más hombres y menos machos.

Por Alejandra Morón Instagram: @moronitas