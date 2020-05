‘Más por necesidad que por gusto’, Lety Calderón vende su departamento

Leticia Calderón ha querido vender su departamento en Acapulco para cumplir el sueño de su hijo Luciano.

Un sueño que desea cumplir a su hijo Luciano es lo que motivó a Leticia Calderón para poner a la venta el departamento que tiene en Acapulco; aunque también expresó que lo hace ‘más por necesidad que por gusto’.

Y es que luego de darse a conocer que la actriz no recibe ayuda económica por parte del padre de sus hijos, Juan Collado, quien se encuentra recluso desde julio del año pasado, Calderón ha querido echar mano de sus propiedades para continuar haciendo felices a sus hijos.

Durante una entrevista con el programa Despierta América, Leticia Calderón dijo que venderá la propiedad que tiene en el bello puerto de Acapulco para adquirir una nueva propiedad para su hijo Luciano, quien ya quiere vivir independiente.

“Es una propiedad (que venderé), que para eso son las propiedades, y porque ocuparía ese dinero para sanar otras cosas, le acabo de comprar un departamento a mi hijo Luciano… y entonces tengo muchos gastos y no tengo entradas, entonces con ese departamento pagaría primeramente este departamento que está hipotecado y saqué un préstamo”, explicó.

La estrella de las telenovelas confesó que aprovechará ese dinero para la educación y gastos de sus hijos, y adelantó que próximamente comenzará a trabajar, por lo que se siente muy contenta.

Hace unos días, durante el claquetazo del melodrama ‘Imperio de mentiras’ a inicios de marzo, Leticia Calderón compartió con la prensa que Juan Collado había dejado de apoyarla económicamente tras su detención.

“Juan ha sido un gran proveedor, y ahorita pues, bueno, él se encuentra en una posición donde no es por gusto, o sea no me quitó el dinero por gusto, sino por esta situación y esperamos que se solucione, primeramente por su libertad, por su estabilidad emocional, y evidentemente porque yo pienso mucho en mis hijos”, contó.

En cuanto a la situación de sus hijos, la actriz y su expareja ya tenían planes para velar por su bienestar con un fideicomiso, hablando del departamento que le quiere regalar.

“Yo afortunadamente ya pude comprar un departamento que estoy pagando mes con mes, para que por lo menos tenga donde vivir y está poniéndole todas las ganas, estudiando, está en segundo de secundaria y ahora estamos en etapa de exámenes, pero yo quiero que haga su preparatoria y si se puede su universidad, para que el día de mañana se pueda sostener solo y que la sociedad le brinde trabajo”, compartió.

Por CARAS México @CARASmexico

