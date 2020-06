Mauricio Ochmann revela que fue víctima de un diagnóstico médico falso

Durante muchos años, Mauricio Ochmann vivió creyendo que sufría de una extraña condición en el cuerpo

Mauricio Ochmann interpreta a Francisco Barrón en la serie R, y el actor mexicano ha revelado tener algunas similitudes con su más reciente personaje; entre ellas, se encuentra el hecho de haber tenido un “parteaguas” en su vida que marcó un antes y un después.

El hombre que Ochmann interpreta en la serie es diagnosticado erróneamente con una enfermedad terminal, y lo más curioso es que el actor vivió una experiencia similar en la vida real.

El actor revela que fue víctima de un diagnóstico médico falso

Durante una reciente entrevista en la estación de radio Xtrema 95.3 F.M., Mauricio contó que vivió muchos años de su vida creyendo que padecía de una extraña condición en el cuerpo; los médicos le diagnosticaron una deformación en los pulmones, asegurándole que uno de ellos era de mayor tamaño que el otro.

“La verdad es que una vez me pasó algo muy extremo y viví muchos años en el engaño. Me tomaron una tomografía después de una crisis respiratoria que tuve y me salió que tenía un pulmón más chiquito que el otro. Yo me quedé con la idea de ‘bueno, pues tengo un pulmón más chiquito que el otro, así me tocó’.” dijo el papá de Kailani y aceptó que vivió resignado durante muchos años de su vida.

Sin embargo, tiempo después se vio obligado a realizarse otra tomografía tras sufrir un accidente en su motocicleta; para su sorpresa, los resultados fueron totalmente positivos e incluso le informaron que el diagnóstico que los doctores le habían dado sobre sus pulmones era completamente falso.

“Después tuve un accidente en moto, muy leve, pero igual me tomaron tomografías de todos lados, radiografías y tal. Entonces me salían los dos pulmones perfectos. Dije ‘me timaron’, viví en el engaño muchos años. Una segunda opinión siempre es necesaria.” concluyó.

Por Gabriela Velasco Ceja @gabrielavceja

