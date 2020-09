Luego de que Olga Ortiz Ramírez confirmara que su hermano Xavier había decidido quitarse la vida, Sergio Mayer expresó su molestia.

La tarde de ayer Sergio Mayer dio a conocer la noticia de la muerte de Xavier Ortiz; lo hizo a través de su cuenta Twitter e Instagram donde expresó su profundo dolor al saber que su amigo y colega había fallecido.

No te pierdas: Revelan detalles de la muerte de Xavier Ortiz

“Con profunda tristeza y gran dolor, informo del fallecimiento de mi querido hermano y gran compañero del Grupo Garibaldi y actor, Xavier Ortiz. Mis sinceras condolencias a su familia, amigas y amigos, y la comunidad artística. #QEPD”, expresó el ahora Diputado Federal.

El tuit de la hermana

Tras darse a conocer la noticia, muchos preguntaban de qué había fallecido el ex integrante de Garibaldi; pronto un tuit se hizo viral donde se reveló que Xavier había tomado la decisión de quitarse la vida.

Se trataba de un mensaje que escribió Olga Ortiz Ramírez, hermana del cantante, quien a través de su Twitter respondió algunos comentarios que le hacían en esta plataforma.

“Mira soy su hermana y muy a mi pesar te digo que se suicido estamos en shock sabíamos que estaba muy deprimido por el aislamiento, la falta de ingresos y una separación muy tormentosa apenas acababa de vender su casa y tenía dinero estamos tan sorprendidos voy rumbo a Guadalajara”, respondió Olga a un comentario que le hicieron a través de Twitter.

El enojo de Sergio

Luego de enterarse que la hermana de Xavier Ortiz había revelado la manera en que murió su amigo, Sergio Mayer se molestó y criticó la forma en que lo hizo.

Fue durante una entrevista que le realizaron en ‘Venga la Alegría’ que el ahora Diputado Federal expresó su enojo y tristeza ante este hecho.

“Me parece muy lamentable, triste, desafortunado, con una falta de empatía tremenda. No encuentro palabras para expresar el tuit de su hermana para dar a conocer la muerte de su hermano, me ardió y molestó mucho leerlo y verlo, no tenía por qué aclararlo, menos en redes. Indolente, inhumano las cosas que expresa”, dijo Mayer.

También quiso compartir sus sentimientos hacia Xavier, a quien consideraba su hermano, porque “hay hermanos que son de sangre y no escogemos” y otros con los que no compartes genes y tú los eliges, como él lo hizo con Xavier.

“Yo convivía con él desde hace 40 años, desde el 86, realmente como hermanos, en el trabajo, en actividades, siempre fue una persona con sentimientos a flor de piel y hermosos”, recordó.

“Era muy responsable, comprometido le preocupaba mucho la situación económica, especialmente su hijo, no tienes una idea cómo amaba a su hijo y se preocupaba por él”, expresó el político.

Por el gran amor que le tuvo a Xavier, Sergio pidió a los medios de comunicación que “tengan empatía, humanidad. Las causas y forma de morir son lo de menos”, pues el prefiere que su amigo sea recordado con “su sonrisa y dientes de mazorca” arriba del escenario.

Por CARAS México @CARASmexico