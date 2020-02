“Me fui a Buenos Aires porque me enamoré”: Julieta Venegas

Por Agencia JDS @CARASmexico

Julieta Venegas regresó a México después de dos años y medio que se fue a vivir a la ciudad de Buenos Aires, Argentina, donde vive felizmente con su hija Simona, su actual pareja, el argentino Pablo Braun, quien es dueño de la librería Eterna Cadencia y Presidente del FILBA; y está feliz por haber debutado como actriz.

La cantautora mexicana se mostró abrumada de ver a tanta gente reunida, pero contenta de regresar a la Ciudad de México donde ofrecerá un show “Íntimo” con dos fechas agotadas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, el 14 y 15 de febrero, donde hará un recorrido musical de sus éxitos y canciones inéditas.

“Antes de irme a Argentina, desarmé mi banda, mi estudio, necesitaba sentirme libre para probar cosas diferentes y este este show es un reflejo de eso, necesito cercanía con mi gente y empezar a construir un show gigante”, señaló la tijuanense en una charla con la prensa en el Teatro Iris que tanto le gusta.

Tranquila y más abierta a preguntas que antes no respondía por cuidar su vida privada, reveló porqué tomó la decisión de irse a vivir al Cono Sur.

“Vivo muy tranquila, camino mucho, allá no manejo, uso el metro y me gusta el tiempo que tengo, la verdad me fui por amor… Me enamoré, no fue por inseguridad aunque la ciudad me había rebasado mucho, las distancias, y cuando conseguí pareja, el papá de mi hija se regresó a Argentina y mi vida tiene sentido, las cosas pasan por algo y hay que probar”, compartió.

Y después de que en 2014 pasó por una demanda legal con el papá de su hija y que perdió, ahora ve la vida de otra manera, además de que Simona de 9 años, ya entiende más las cosas.

“Disfruto llevar a mi hija (a la escuela), creo en vivir en pareja, hay que inventarnos el amor a nuestra manera. Mi hija es bastante revolucionaria, tiene otro bagaje, trae otra información por la vida que le ha tocado, por sus papás, absorbe todo y eso también genera un cambio”, expresó.

Por ahora no sabe si regresará a México a vivir, pero disfruta de su tranquilidad en el país argentino. “Extraño un montón México, desde afuera veo un país enorme, increíble, complejo, con muchos problemas, pero siento que no me fui, estoy muy atenta y me siento más internacionalizada de todo lo que pasa en México; vivir en Buenos Aires me da mucha libertad, es lo que le digo a mi hija, somos de dos países, eso está bueno y hacer teatro creo que jamás lo hubiera hecho en México”, comentó.

A lo largo de su carrera Julieta a filmado varios videos musicales donde toma un papel actoral, el año pasado debutó como actriz en el teatro “El Picadero” con la puesta “La Enamorada” que retrata a una mujer que nunca ha tenido contacto en el amor, y aunque siempre se ha rehusado a actuar, este texto le fascinó y hasta la hizo canción.

“No era un plan y tampoco es una misión convertirme en actriz, simplemente me gustó mucho el texto de Santiago Loza y fue una cooperativa, lo que me atrajo, se convirtió en un taller de teatro”, señaló del monólogo que presentará en la CDMX en el mes de abril en el Teatro Silvia Pinal.

