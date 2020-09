“Me voy a casar con ella el próximo año”: Christian Nodal sobre Belinda

Christian Nodal va muy en serio con Belinda, primero los tatuajes y ahora asegura que le dará el anillo de compromiso este año.

Al parecer las ‘promesas’ que se hicieron durante la entrevista que les hizo Pati Chapoy en el programa ‘Vantaneando’ se están haciendo realidad, Belinda ya se tatuó por Christian Nodal y ahora él quiere darle el anillo de compromiso y casarse con ella.

Así lo ha dejado saber el propio cantante durante una entrevista que tuvo con Adela Micha en su programa ‘La Saga’, donde el intérprete de ‘Probablemente’ aseguro que este año le dará el anillo de compromiso a la cantante y el próximo año habrá boda.

“Para este yo creo que hay anillo y para el otro ya nos casamos”, dijo a Adela Micha durante el programa, mientras Belinda se encontraba tras bambalinas aprobando lo que su novio decía.

Tatuajes de amor

Adela también cuestionó a Nodal sobre los tatuajes que se hizo para inmortalizar su amor con Belinda, y aseguró que no se arrepiente de habérselos hecho, pase lo que pase.

“Espero no equivocarme (haberse hecho los ojos de Belinda en su pecho) y si me equivoco no me arrepentiría porque conocí un gran ser humano y yo siento que es el amor de mi vida”, reveló.

“A mí no me pesa tener sus ojos, yo puedo decir que tengo los ojos más hermosos del mundo y los tengo acá (señalando donde se tatuó a su novia)”, compartió en la entrevista con Adela Micha.

“Yo hago lo que amo, lo que quiero y me hace feliz. A mí me hace feliz, siento bonito verme en el espejo y ver sus ojitos, nunca me voy a arrepentir de eso. Igual cuando ella se tatuó significó mucho para mí porque no quería ningún tatuaje y que lo haya hecho sentí bonito. Al final no no estamos poniendo una pistola, lo hicimos porque los dos queremos”, expresó.

¿Unirán sus talentos?

El cantante también habló de una posible colaboración entre él y Belinda, misma que no se realizará por ahora, aunque los fans la pidan.

“No creo que pronto, pero en un futuro sí… hasta podemos hacer discos y todo el rollo”, compartió Christian Nodal, a lo que Belinda lo secundó con un “pronto no”.

Por Alejandra Morón @CARASmexico