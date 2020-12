Las series con más estilo para maratonear antes de que termine 2020

Su estilo te enamorará. Éstas son las mejores series de moda en 2020, que quizás no se traten de la industria, pero cuánta inspo te darán.

Si eres de esas personas que se obsesionan con el diseño de vestuario en una serie, ¡eres parte de nuestro club! Desde cómo van perfilando a los personajes hasta los más mínimos detalles de su look, ¿no te pasa que tu mente viaja muy, muy lejos, a veces apartándose de la trama? Y es que hay series que lo hacen tan bien, que incluso los outfits de sus protagonistas rebasan la línea de la pantalla y nos obligan a buscarlos en Instagram, Pinterest y todo lugar posible donde hallemos más información de su estilo.

Estos son sólo algunos que no debes perderte y que el 2020 nos regaló con estruendo.

High Fidelity

Un verdadero testimonio visual del grunge de Seattle de los 90. Un espectáculo original. Un cast atiborrado de cárdigans oversized, cuero desgastado, Dickies, Nike Cortez y Vans Old School. Todo lo que necesitas para emocionarte con la estética de hace 25 años. Disponible en Hulu.

Hollywood

Ambientada en el Hollywood posterior a la Segunda Guerra Mundial, la trama se centra en un grupo de aspirantes a actores y cineastas en Hollywood. Una historia increíble llena de glamour y estilo vintage. Pon atención. Inspiración garantizada; y lo mejor es que la tienes en Netflix.

Emily in Paris

Aunque criticada por su nivel de irrealidad y tóxico aspiracionismo, Emily in Paris de todas formas es un festín para la mirada. Sí. Nadie camina con ese styling en un día cualquiera y es muy conservador para lo que nuestro tiempo demanda, pero siempre es interesante ver qué llevará puesto escena tras escena. ¡Y Sylvie! A ese personaje vaya que sí debes prestarle total atención.

Euphoria

Las mujeres más centennial de la televisión son el futuro, lo quieras o no. El estilo no se fundamenta más en esos viejos iconos de la tv fashionista como fueron las protagonistas de Sex & the City o Friends. Que son históricas, nadie lo niega. Pero ya no le hablan a las nuevas generaciones. ¿Quieres saber hacia dónde se mueve el clóset de las más jóvenes? Prende HBO y descúbrelo con estas diosas.

Self Made

Miniserie de Netflix que cuenta la inspiradora historia de Madam CJ Walker, la primera mujer millonaria que se hizo a sí misma en Estados Unidos fundando una línea de cuidado del cabello para mujeres negras. Además del pelo, ¡sus outfits!

Ratched

Sarah Paulson es increíble, pero como Mildred Ratched de verdad se lució. Interpreta a una joven enfermera en una institución mental de la década de 1940, que además de rayar entre el thriller y el terror, es una genio del estilo. Disponible en Netflix.

Valeria

La trama sigue a una escritora que atraviesa una crisis matrimonial y encuentra consuelo en sus tres amigas. Mujeres sin pretensiones, con vidas reales, telas coloridas y un escenario turbo español. Adorables todas. Mírala en Netflix.