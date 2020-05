“Mi papá es mi ídolo, mi ejemplo, mi todo”: Alex Fernández

Alex Fernández lanzó su más reciente tema musical, “El tiempo no perdona”, canción que ha dedicado a su padre Alejandro Fernández.

Alex Fernández, miembro de la poderosa Dinastía Fernández, estrenó este viernes 22 de mayo su nueva canción titulada “El tiempo no perdona“, tema que ha dedicado a su padre, Alejandro Fernández.

En entrevista con CARAS.com.mx, el cantante compartió que esta canción no fue sorpresa para su padre, puesto que desde un inicio la letra de la canción fue entregada directamente al ‘Potrillo’.

“Todo empieza, cuando un amigo de la familia escribe esta canción y se la manda a mi papá de ahí él se la manda a mi abuelo, posteriormente mi abuelo me enseña esta canción y me gustó mucho. Pasó el tiempo, de repente me dice mi abuelo que yo la grabé, en realidad no sé si fue su propia idea o de mi papá, pero cuando me dijo eso le dije que me encantaría y empezamos a grabarla”, expresó Alex a Caras.com.mx

Es tradición de los Fernández cantar un tema dedicado al padre, como lo hizo el propio ‘Potrillo’ a Vicente Fernández hace 13 años con la canción “A mi padre”.

Y para Alex no fue en vano recordar y sentir que ahora es su momento para dedicarle una canción a su padre quien ha sido su mayor inspiración.

“Cuando escuché la canción me recordó totalmente a todas mis canciones favoritas como Mi viejo y Cuando yo quiera ser grande, aquellas que mi padre le dedicó a mi abuelo, entonces a la hora de grabar pensé que iba a terminar siendo una de esas canciones y finalmente se la dedico a mi papá quien es mi ejemplo, mi ídolo, mi todo y espero estar toda la vida con él”, compartió.

Agregó que su idea inicial para este tema era que la cantara junto a su abuelo y su padre, sin embargo Don Vicente se negó puesto que dijo no tener a quien dedicársela y solo quedaría en dueto, con Alejandro, pero al escuchar a su hijo decidió dejarle completamente la melodía.

“Le propuse a mi abuelo y a mi padre cantarla los tres juntos, pero mi abuelo dijo que él a quién se la iba a cantar, entonces me dijo que no; después quedó la idea de entre mi papá y yo, me dijo que estaba bien. Sin embargo, cuando hice la grabación, me dijo que le había gustado tanto como había quedado y estaba mejor que la cantara solo y luego cantaríamos un dueto con otra melodía”, dijo.

Alex Fernández compartió que esta canción, “El tiempo no perdona“, iba a pertenecer a un nuevo álbum, pero por el tema de la cuarentena decidió lanzarla como sencillo y no quedarse congelado por tanto tiempo.

En cuanto al video, consta de una serie de fotografías y con la letra de este tema sobrepuesta que relatan la historia del cantante con su padre.

Esta producción le dejó un grato sabor de boca a Alex, quien comentó que durante el proceso de hacer el video y posteriormente ver el resultado, no paraba de llorar.

Finalmente expresó que la enseñanza más grande que le ha dejado esta canción es que efectivamente el tiempo no perdona, declarando que muchas veces uno se enfoca tanto en sus metas y deja atrás a sus seres queridos, pero en esta cuarentena ha aprovechado el tiempo para estar con su familia.

“Esta cuarentena me sirvió específicamente con mi papá, puesto a que él ha tenido una carrera muy exitosa y esto hace que esté totalmente activo, viajando o en conciertos. También desde que inicié mi carrera musical me dedique a hacer promociones, discos, presentaciones y esto provocó que no nos viéramos en los últimos dos o tres años. Este tiempo nos vino a ayudar para convivir como hace muchísimos años no lo habíamos hecho”.

